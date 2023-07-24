Богданович, Покушевски, Йович и Милутинов – в расширенном составе сборной Сербии на ЧМ-2023

Cборная Сербии представила расширенный состав из 20 игроков на предстоящий чемпионат мира-2023 по баскетболу.

Чемпион НБА Никола Йокич («Денвер») и новобранец «Оклахомы» Василие Мицич пропустят турнир, атакующий защитник («Атланта») станет капитаном команды.

Расширенный состав сборной Сербии: Алекса Аврамович («Партизан»), Душан Беслац («Воеводина»), Богдан Богданович («Атланта»), Огнен Добрич («Виртус»), («Црвена Звезда»), Огнен Ярамаз («Партизан»), («Майами»), («Сарагоса»), («Баскония»), («Олимпиакос»), («Црвена Звезда»), («Филадельфия»), («Оклахома»), Алекса Раданов («Перистери»), Душан Ристич («Тенерифе»), («Партизан»), Бориша Симанич («Сарагоса»), Никола Топич («Црвена Звезда»), Урош Трифунович («Партизан»), Марко Гудурич («Фенербахче»).

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