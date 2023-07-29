Болельщики и «Даллас» оценили новую фотографию похудевшего Дончича
Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич опубликовал новую фотографию с тренировочного сбора национальной команды, на которой смотрится похудевшим.
Пост оценили болельщики и официальный аккаунт «Мэверикс», который написал «Вперед».
«Лука сбросил половину веса, он готовится побороться за MVP в новом сезоне НБА», – отреагировал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что представители «Далласа» рекомендовали Дончичу снизить предпочтительный вес этим летом.
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Соцсети Луки Дончича
А вот потом - разжирнел. Короче говоря, сложная история.