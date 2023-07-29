Болельщики и «Даллас» оценили новую фотографию похудевшего Дончича

Разыгрывающий « » и сборной Словении Лука Дончич опубликовал новую фотографию с тренировочного сбора национальной команды, на которой смотрится похудевшим.

Пост оценили болельщики и официальный аккаунт «Мэверикс», который написал «Вперед».

«Лука сбросил половину веса, он готовится побороться за MVP в новом сезоне НБА», – отреагировал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что представители «Далласа» рекомендовали Дончичу снизить предпочтительный вес этим летом.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

Соцсети Луки Дончича