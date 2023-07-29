Болельщики и «Даллас» оценили новую фотографию похудевшего Дончича

Теги Даллас сборная Словении НБА фото соцсети Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич опубликовал новую фотографию с тренировочного сбора национальной команды, на которой смотрится похудевшим. 

Пост оценили болельщики и официальный аккаунт «Мэверикс», который написал «Вперед».

«Лука сбросил половину веса, он готовится побороться за MVP в новом сезоне НБА», – отреагировал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что представители «Далласа» рекомендовали Дончичу снизить предпочтительный вес этим летом.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

Соцсети Луки Дончича

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Достойно. Ему бы теперь ещё подкачаться
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
тут все равно кило 4 лишних
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Явно живот втянул для фото, очень видно. )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Изначально склонный к лишнему весу, но похудевший за последние пару лет Йокич показал путь суперзвезде Дончичу в том смысле, что если сбросить вес и удерживать его небольшим (для себя) - то спортивные перспективы очень радужные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Артур
Он вам не Пончич
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ответ betwriver
Изначально склонный к лишнему весу, но похудевший за последние пару лет Йокич показал путь суперзвезде Дончичу в том смысле, что если сбросить вес и удерживать его небольшим (для себя) - то спортивные перспективы очень радужные.
У Йокича не такой прямой путь с весом. Он был куда худее чем сейчас. К примеру, в 2017 https://imengine.public.prod.dur.navigacloud.com/?uuid=733DF3E9-B3DA-4E98-8F66-5BFD08977BCD&function=original&type=preview
А вот потом - разжирнел. Короче говоря, сложная история.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jayc
Ответ noke
У Йокича не такой прямой путь с весом. Он был куда худее чем сейчас. К примеру, в 2017 https://imengine.public.prod.dur.navigacloud.com/?uuid=733DF3E9-B3DA-4E98-8F66-5BFD08977BCD&function=original&type=preview А вот потом - разжирнел. Короче говоря, сложная история.
Он сам говорил, что сильно похудев его начали продавливать под кольцом. Поэтому он вернулся к своему комфортному весу в районе 125кг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий