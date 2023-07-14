Пользователи сети посмеялись над видео опубликованной тренировки Луки Дончича
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич опубликовал на своей странице в соцсети видео тренировки.
Словенец находится в прямоугольнике из 4 конусов – упражнение на скорость, где нужно постоянно сменять направление, касаясь определенных стоек после сигнала.
Пользователи соцсети посмеялись над интенсивностью тренировки и быстротой разыгрывающего.
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