Пользователи сети посмеялись над видео опубликованной тренировки Луки Дончича

Теги Даллас сборная Словении НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич опубликовал на своей странице в соцсети видео тренировки.

Словенец находится в прямоугольнике из 4 конусов – упражнение на скорость, где нужно постоянно сменять направление, касаясь определенных стоек после сигнала.

Пользователи соцсети посмеялись над интенсивностью тренировки и быстротой разыгрывающего.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней

23 великие фотографии Майкла Джордана

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
G-Funk
Над латеральной надо работать конечно🥶
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
в ответ Лука посмеялся над банковскими счетами пользователей соцсети
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий