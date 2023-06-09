Лука Дончич выложил фото с предсезонной подготовки

Теги Даллас сборная Словении НБА Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич выложил фотографию со своей индивидуальной тренировки, на которой он предстал в отличных физических кондициях.

Баскетболист на протяжении уже двух недель готовится к предстоящему чемпионату мира-2023, который начнется в конце августа.

Сборная Словении проведет групповой этап на Окинаве, Япония.

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11 комментариев

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andrushapumba
Любимые развлечения межсезонья: накачанный лука, худой зайон, бросающий трехи симмонс
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Mit_Sam
Или это очень жирный на самом деле чувак слева, или Лука реально молодец! ))
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Anastasiia Khvorostova
И вроде не толстый совсем
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Антон Прокопчук
Фотошоп, мы не верим)
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Tim Timson
понеслось. инсталето))
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Archer_Great
Блин, если он реально скинул ненужные килограммы, а в дальнейшем будет поддерживать форму, то в новом сезоне может начать разрывать еще сильнее
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Денис Храпунов
И этот в межсезонье худеет, а потом к началу сезона отьедается)
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Qwerd
Главный вопрос, не успеет ли Дончич эту свою форму потерять к началу сезона
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Tim Timson
на алишке купил утягивающий корсет)
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Abdulla
Ответ Mit_Sam
Или это очень жирный на самом деле чувак слева, или Лука реально молодец! ))
Слева чувак ростом 210, Лука даже подрос в межсезонье!!!
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