Лука Дончич выложил фото с предсезонной подготовки
Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич выложил фотографию со своей индивидуальной тренировки, на которой он предстал в отличных физических кондициях.
Баскетболист на протяжении уже двух недель готовится к предстоящему чемпионату мира-2023, который начнется в конце августа.
Сборная Словении проведет групповой этап на Окинаве, Япония.
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