Лука Дончич начал предсезонную подготовку
Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич начал предсезонную подготовку.
Товарищ защитника выложил видео бега по лестнице.
Пользователи сети уже успели посмеяться над прической словенца.
Дончич примет участие в предстоящем чемпионате мира-2023. Сборная Словении проведет групповой этап на острове Окинава, Япония.
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https://youtu.be/vVFIXr3cRLk