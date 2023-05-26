Лука Дончич начал предсезонную подготовку

Теги Даллас сборная Словении НБА Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич начал предсезонную подготовку.

Товарищ защитника выложил видео бега по лестнице.

Пользователи сети уже успели посмеяться над прической словенца.

Дончич примет участие в предстоящем чемпионате мира-2023. Сборная Словении проведет групповой этап на острове Окинава, Япония.

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4 комментария

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Vanila Panda
Когда в макдаке завтраки до 10 утра, а уже 9.50
+11
-1
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Alexander Permyakov
Каждое лето видим его подтянутым и на тренировках. И каждое лето говорим, "Ну вот, теперь и физуха в порядке". И каждую осень удивляемся, где он опять столько набрал.
+1
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Forza
1 в 1
https://youtu.be/vVFIXr3cRLk
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Дмигорь Знамеранский
Ответ Alexander Permyakov
Каждое лето видим его подтянутым и на тренировках. И каждое лето говорим, "Ну вот, теперь и физуха в порядке". И каждую осень удивляемся, где он опять столько набрал.
ну непопадание в плей-офф, возможно, добавит мотивации держать себя в идеальной форме весь сезон. С другой стороны, проблема Далласа явно не в Луке.
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