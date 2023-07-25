«Мэверикс» рекомендовали Луке Дончичу похудеть

Теги Даллас сборная Словении НБА Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Представители «Далласа» рекомендовали лидеру команды Луке Дончичу снизить его предпочтительный игровой вес этим летом, сообщает The Athletic.

Кто именно разговаривал с игроком, не уточняется, но говорится, что это «ключевые фигуры» в клубе.

Этим летом Дончич будет играть за сборную Словении на чемпионате мира, который начнется в конце августа. После выступления на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, где Словения заняла четвертое место, Дончич прибыл в тренировочный лагерь «Далласа» с весом 118 килограммов, что намного превышает его предпочтительный игровой вес 104 килограмма.

«Я играл на Олимпиаде, потом взял три недели отпуска и немного расслабился. Может быть, слишком сильно», — сказал Дончич в декабре 2021 года.

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5 комментариев

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neolag
Лука Пончич не изменяет себе
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Садковский Ян
Лука Пончич
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Djallorossi
"Гриззлис" рекомендовали Джа Моранту поумнеть
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AnTikVar
И Дончич такой: " Эй, я не толстый, я бодипозитивный"
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