«Мэверикс» рекомендовали Луке Дончичу похудеть

Представители «Далласа» рекомендовали лидеру команды снизить его предпочтительный игровой вес этим летом, сообщает The Athletic.

Кто именно разговаривал с игроком, не уточняется, но говорится, что это «ключевые фигуры» в клубе.

Этим летом Дончич будет играть за сборную Словении на чемпионате мира, который начнется в конце августа. После выступления на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, где Словения заняла четвертое место, Дончич прибыл в тренировочный лагерь « » с весом 118 килограммов, что намного превышает его предпочтительный игровой вес 104 килограмма.

«Я играл на Олимпиаде, потом взял три недели отпуска и немного расслабился. Может быть, слишком сильно», — сказал Дончич в декабре 2021 года.

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