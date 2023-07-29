Дэмиан Лиллард не планирует расширять список интересных ему команд, несмотря на меморандум НБА

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

НБА разослала меморандум всем 30 клубам, в котором сообщается, что звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард «будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любую команду».

Тем не менее, как сообщает Барри Джексон из The Miami Herald, Лиллард «не склонен расширять список предпочтительных направлений».

Вскоре после запроса на обмен стало известно, что Лиллард заинтересован в переходе только в «Майами».

«Поскольку «Блэйзерс» не торопятся с обменом Лилларда, а руководство клуба находится в отпуске, похоже, существенных изменений в ситуации с потенциальной сделкой не предвидится», – добавляет Джексон.

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2 комментария

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TiGra
Майами надо к зиме очередного молодого неизвестного ноунейма прокачать до уровня перспективного ролевика и добавить в пакет к Хирро.
+2
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+2
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Максим Макеев
то есть выполнять контракт товарищ все же не намерен
абсолютный брррутал
0
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