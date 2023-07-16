«Торонто» может получить Тайлера Хирро в сделке по Лилларду

«Торонто» может стать недостающим звеном в обмене разыгрывающего « » .

Как информирует Майкл Скотто из HoopsHype, «Рэпторс» рассматривают вариант с переходом ».

Инсайдер отмечает, что « » также хочет усилить заднюю линию еще одним разыгрывающим. Ранее к канадской команде присоединился Деннис Шредер.

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