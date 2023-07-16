«Торонто» может получить Тайлера Хирро в сделке по Лилларду
«Торонто» может стать недостающим звеном в обмене разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
Как информирует Майкл Скотто из HoopsHype, «Рэпторс» рассматривают вариант с переходом Хирро».
Инсайдер отмечает, что «Торонто» также хочет усилить заднюю линию еще одним разыгрывающим. Ранее к канадской команде присоединился Деннис Шредер.
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а так Торонто не может отдать пик 25го года, так как он уже задействован в защите пика отданного за Пёлтля, а без этого у Хит так и останется 2 пика для обмена Лилларда
кто вообще в такой седлке актив со стороны Рэпторс? не Барнс, не Ануноби и не Сиакам же, разве что Трент + Ачува, если последнего вдруг по какой-то причине высоко оценивают в Портленде