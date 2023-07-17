Обозреватель «Майами» Дэн Ле Батард считает, что Тайлер Хирро лучше Тайриза Макси: «Его недооценивают из-за цвета кожи»

Обозреватель « » и бывший журналист ESPN Дэн Ле Батард считает, что атакующий защитник – лучшее, что «Портленд» может получить за .

«Позорище, что Водж говорит, якобы переговоры могут затянуться на многие месяцы. Нет никаких переговоров. Вам предлагают Хирро – лучшее, что есть на рынке. Он лучше, чем Макси, лучше, чем любое другое предложение. « » может говорить что угодно, но лучше они не найдут. Покажите мне вариант поинтереснее», – начал журналист.

Затем Ле Батард высказал точку зрения, что общественность недостаточно высоко оценивает Хирро из-за его цвета кожи.

«Знаете, что мне говорят, но я это и сам знаю? «Хирро лучше, чем , – у него просто кожа светлее». Перестаньте умалять его заслуги, словно он не приносит 20 очков за вечер. И если вы готовы возразить, ладно, предложите что-нибудь лучше. Это 304-миллионный супермакс Брауна?» – закончил обозреватель.

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