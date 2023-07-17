Обозреватель «Майами» Дэн Ле Батард считает, что Тайлер Хирро лучше Тайриза Макси: «Его недооценивают из-за цвета кожи»

Теги возможные переходы Майами Филадельфия Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Тайриз Макси Баскетбол

Обозреватель «Майами» и бывший журналист ESPN Дэн Ле Батард считает, что атакующий защитник Тайлер Хирро – лучшее, что «Портленд» может получить за Дэмиана Лилларда.

«Позорище, что Водж говорит, якобы переговоры могут затянуться на многие месяцы. Нет никаких переговоров. Вам предлагают Хирро – лучшее, что есть на рынке. Он лучше, чем Макси, лучше, чем любое другое предложение. «Портленд» может говорить что угодно, но лучше они не найдут. Покажите мне вариант поинтереснее», – начал журналист.

Затем Ле Батард высказал точку зрения, что общественность недостаточно высоко оценивает Хирро из-за его цвета кожи.

«Знаете, что мне говорят, но я это и сам знаю? «Хирро лучше, чем Макси, – у него просто кожа светлее». Перестаньте умалять его заслуги, словно он не приносит 20 очков за вечер. И если вы готовы возразить, ладно, предложите что-нибудь лучше. Это 304-миллионный супермакс Брауна?» – закончил обозреватель.

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13 комментариев

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МЗ
Про Брауна точно подмечено.
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Максим Макеев
им не нужен Хирро
сказано миллион раз🙃
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mqh9pzrxgf
Ответ Кливленд-2022
По-моему, Макси очень наглядно показал свой звездный потенциал, а Хиро- пока нет.
Обозреватель Майами) что же еще он скажет)
+1
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AEZAKMI228
Прав во всем
+2
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Korban Cobain
Жжет напалмом
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Кливленд-2022
По-моему, Макси очень наглядно показал свой звездный потенциал, а Хиро- пока нет.
+2
-2
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Pablo Rodrigues
Шел 2023 год. Южане США продолжали монетизировать цвет кожи людей
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Tim Timson
поэтому и бывший. поэтому и обозреватель Майами))
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haykblaugrana
Не знаю из за того, что он белый или по другой причине, но Хирро точно недооценивают.
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TiGra
Ну Хиррл за свои деньги точно лучше Брауна за 300 млн)
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mqh9pzrxgf
Ответ МЗ
Про Брауна точно подмечено.
Только вот Макси и хирро потом будут претендовать на такой же огромный контракт) 150 Конли в 2016 тоже были дикостью и казались переплатой, но время идет, потолок растет и контракты становятся нормой. Или быть может ламело на 260 адекватнее чем Браун?
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AnSw33r
Ответ AEZAKMI228
Прав во всем
и где Хиро лучше Макси? пруфы в студию
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