Журналист Miami Herald: «Портленд» не хочет обменивать Дэмиана Лилларда»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Журналист Miami Herald Энтони Чианг в подкасте Heat Check заявил, что «Портленд» не хочет обменивать Дэмиана Лилларда и надеется сохранить звездного разыгрывающего.

«Кто-то даже сказал мне, что «Портленд» не хочет обменивать Дэмиана Лилларда. Я подумал, что это интересно, но не уверен, что верю на 100 процентов.

Похоже, что они пытаются заставить его передумать или затянуть процесс и дождаться, когда Дэмиан скажет: «Ну, я буду в этой команде», – сказал Чианг.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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3 комментария

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Pinturicchio10
Может всё проще и они всего лишь не хотят его обменивать на Хирро с его контрактом на позицию, которая и так переполнена у ПТБ?)
+4
0
+4
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Райли Карри
хирро не лиллард, это знают все. нужна третья сторона, которая может сделать комплект с хирро и пиками приемлемым для обмена. есть одна проблема, ПТБ кроме пиков заберёт кое-какое барахло, которое и играть и бросать уже не может. а ПТБ такое добро не надь
+1
0
+1
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P@sha
Идеальная цитата в заголовке, +100500
0
0
0
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