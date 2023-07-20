Журналист Miami Herald: «Портленд» не хочет обменивать Дэмиана Лилларда»

Журналист Miami Herald Энтони Чианг в подкасте Heat Check заявил, что «Портленд» не хочет обменивать и надеется сохранить звездного разыгрывающего.

«Кто-то даже сказал мне, что «Портленд» не хочет обменивать Дэмиана Лилларда. Я подумал, что это интересно, но не уверен, что верю на 100 процентов.

Похоже, что они пытаются заставить его передумать или затянуть процесс и дождаться, когда Дэмиан скажет: «Ну, я буду в этой команде», – сказал Чианг.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда