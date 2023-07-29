НБА разослала меморандум всем 30 клубам: «Дэмиан Лиллард будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любую команду»

НБА вмешалась в ситуацию с потенциальным обменом разыгрывающего « » Дэмиана Лилларда.

Ранее в прессе публиковалась информация о том, что игрок настаивает на обмене в «Хит» и не будет исполнять условия соглашения в том случае, если «Блейзерс» отдадут его в другой клуб. Сам игрок ни разу не отрицал, что это именно так.

Сегодня НБА разослала всем 30 клубам лиги соответствующий меморандум.

«Согласно недавним сообщениям в прессе, агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин обзвонил некоторые команды НБА и предупредил их, чтобы они ни в коем случае не выменивали Лилларда, поскольку тот хочет играть исключительно за «Майами». В публичных заявлениях Гудвин также намекал, что Лиллард не будет соблюдать условия действующего контракта в любом другом клубе.

Мы провели встречи с Гудвином и Лиллардом, а также общались с несколькими клубами НБА, с которыми разговаривал Гудвин. Гудвин отрицает, что когда-либо намекал, будто его клиент отказывается выступать за эти команды. Гудвин и Лиллард заверили нас, что Лиллард будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любой клуб. Команды в большинстве, хотя и не полностью, подтвердили нам слова Гудвина.

Мы объяснили Лилларду и Гудвину, что любые последующие заявления, сделанные в частном порядке клубам или же публично, в которых идет речь о том, что Лиллард не будет выполнять свои обязанности в рамках существующего контракта после обмена, повлекут за собой дисциплинарные меры со стороны лиги. Мы также объяснили Профсоюзу игроков НБА, что подобные заявления со стороны других игроков и их объектов впредь повлекут за собой дисциплинарные меры», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что предложение «Майами», включающее Тайлера Хирро и драфт-пики, не устраивает «Блейзерс».

Лиллард потребовал обмен после того, как «Портленд» на драфте выбрал под 3-м номером разыгрывающего Скута Хендерсона.