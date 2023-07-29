НБА разослала меморандум всем 30 клубам: «Дэмиан Лиллард будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любую команду»

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

НБА вмешалась в ситуацию с потенциальным обменом разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Ранее в прессе публиковалась информация о том, что игрок настаивает на обмене в «Хит» и не будет исполнять условия соглашения в том случае, если «Блейзерс» отдадут его в другой клуб. Сам игрок ни разу не отрицал, что это именно так.

Сегодня НБА разослала всем 30 клубам лиги соответствующий меморандум.

«Согласно недавним сообщениям в прессе, агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин обзвонил некоторые команды НБА и предупредил их, чтобы они ни в коем случае не выменивали Лилларда, поскольку тот хочет играть исключительно за «Майами». В публичных заявлениях Гудвин также намекал, что Лиллард не будет соблюдать условия действующего контракта в любом другом клубе.

Мы провели встречи с Гудвином и Лиллардом, а также общались с несколькими клубами НБА, с которыми разговаривал Гудвин. Гудвин отрицает, что когда-либо намекал, будто его клиент отказывается выступать за эти команды. Гудвин и Лиллард заверили нас, что Лиллард будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любой клуб. Команды в большинстве, хотя и не полностью, подтвердили нам слова Гудвина.

Мы объяснили Лилларду и Гудвину, что любые последующие заявления, сделанные в частном порядке клубам или же публично, в которых идет речь о том, что Лиллард не будет выполнять свои обязанности в рамках существующего контракта после обмена, повлекут за собой дисциплинарные меры со стороны лиги. Мы также объяснили Профсоюзу игроков НБА, что подобные заявления со стороны других игроков и их объектов впредь повлекут за собой дисциплинарные меры», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что предложение «Майами», включающее Тайлера Хирро и драфт-пики, не устраивает «Блейзерс».

Лиллард потребовал обмен после того, как «Портленд» на драфте выбрал под 3-м номером разыгрывающего Скута Хендерсона.

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12 комментариев

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impaled
Портленд, получивший меморандум: 🗿🗿🗿
+10
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LBJ236
Молодец Сильвер, жестко и справедливо, в духе Дэвида Стерна
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P@sha
Это всё прекрасно, но в контракте ведь не написано: "обязан хорошо играть". Придёт Лиллард в другой клуб и будет вполноги действовать, и ничего не предъявишь.Так что, насколько этот меморандум полезен, хз.
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Лужин
Ну а толку то? Все равно никто не захочет платить за недовольную звезду.
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P@sha
Ответ Дэвид_Мойес
А смысл ему играть вполноги и мутить воду, если он скорее всего попадет в контендер (как минимум, в команду к готовой звезде), а до конца прайма у него не так много времени осталось?
А кто даст гарантию, что он будет рационально себя вести? Вон Бену Симмонсу есть смысл так карьеру проводить? Однако ж проводит.
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P@sha
Ответ Дэвид_Мойес
Гарантию никто не даст, но речь идёт про Лилларда, к которому 10 лет не было претензий в плане трудовой этики, а не про Симмонса, который с первого сезона вызывал разные сомнения. Нет ведь и гарантии, что, например, Йокич не станет пропускать матчи ради скачек.
Ну так раньше Лиллард и не вёл себя так. Он же, фактически, дал понять, что клубам кроме "Майами" приобретать себя не советует.Начнёт Йокич такое исполнять, и к нему появятся вопросы.
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kolyan#15
Давно пора начинать приструнять игроков и агентов
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Дэвид_Мойес
Ответ P@sha
Это всё прекрасно, но в контракте ведь не написано: "обязан хорошо играть". Придёт Лиллард в другой клуб и будет вполноги действовать, и ничего не предъявишь.Так что, насколько этот меморандум полезен, хз.
А смысл ему играть вполноги и мутить воду, если он скорее всего попадет в контендер (как минимум, в команду к готовой звезде), а до конца прайма у него не так много времени осталось?
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Дэвид_Мойес
Ответ P@sha
А кто даст гарантию, что он будет рационально себя вести? Вон Бену Симмонсу есть смысл так карьеру проводить? Однако ж проводит.
Гарантию никто не даст, но речь идёт про Лилларда, к которому 10 лет не было претензий в плане трудовой этики, а не про Симмонса, который с первого сезона вызывал разные сомнения. Нет ведь и гарантии, что, например, Йокич не станет пропускать матчи ради скачек.
0
0
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Дэвид_Мойес
Ответ P@sha
Ну так раньше Лиллард и не вёл себя так. Он же, фактически, дал понять, что клубам кроме "Майами" приобретать себя не советует.Начнёт Йокич такое исполнять, и к нему появятся вопросы.
Так на то и расчет, что у генменеджеров появятся подобные сомнения и в итоге предложение Майами будет лучшим на рынке.
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P@sha
Ответ Дэвид_Мойес
Так на то и расчет, что у генменеджеров появятся подобные сомнения и в итоге предложение Майами будет лучшим на рынке.
Так вот сомнения и появились. Поэтому и хз, насколько будет полезен меморандум.
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