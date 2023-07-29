«Милуоки» продлил контракт с Танасисом Адетокумбо
«Милуоки» официально продлил контракт с форвардом Танасисом Адетокумбо (31 год, 198 см).
Родной брат лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо проведет за команду пятый сезон.
В минувшем розыгрыше грек принял участие в 37 встречах, набирая 1,4 очка и 1,2 подбора в среднем за игру.
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