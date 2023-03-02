Братья Адетокумбо купили акции футбольного клуба «Нэшвилл»

Теги Милуоки МЛС НБА Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Костас Адетокумбо ФК Нэшвилл Алекс Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо вместе с братьями Танасисом, Костасом и Алексом приобрел миноритарный пакет акций американского футбольного клуба «Нэшвилл».

Братья признались, что сделали это в честь отца, который скончался в 2017 году.

«Отец был профессиональным футболистом, и это первый вид спорта, в который я влюбился в Греции. Я всегда мечтал стать владельцем футбольной командой. Мы с братьями изучили «Нэшвилл» и поняли, что это команда и город, с которыми мы хотели бы иметь дело», – рассказал Яннис.

«Нэшвилл» выступает в МЛС, высшем дивизионе системы футбольных лиг в США и Канаде. Совладельцами клуба также являются актриса Риз Уизерспун, ее муж Джим Тот и игрок НФЛ Деррик Хенри.

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6 комментариев

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Dmitry Stepanov
Танасис: МЫ КУПИЛИ
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Футбол, хоккей итд
В честь или в память об отце, который скончался в 2017 году?
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OldRedWhite
Ждём реакции сестер Роналду !
0
-1
-1
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Birdman NBA
Ответ Nbafan
Походу старший вкидывался))
Остальные потом на сбер переведут
+3
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Nbafan
Походу старший вкидывался))
+6
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Брэд Либил
а что не Атромитоса какого-нибудь?
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-1
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