Братья Адетокумбо купили акции футбольного клуба «Нэшвилл»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо вместе с братьями Танасисом, Костасом и Алексом приобрел миноритарный пакет акций американского футбольного клуба «Нэшвилл».
Братья признались, что сделали это в честь отца, который скончался в 2017 году.
«Отец был профессиональным футболистом, и это первый вид спорта, в который я влюбился в Греции. Я всегда мечтал стать владельцем футбольной командой. Мы с братьями изучили «Нэшвилл» и поняли, что это команда и город, с которыми мы хотели бы иметь дело», – рассказал Яннис.
«Нэшвилл» выступает в МЛС, высшем дивизионе системы футбольных лиг в США и Канаде. Совладельцами клуба также являются актриса Риз Уизерспун, ее муж Джим Тот и игрок НФЛ Деррик Хенри.
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