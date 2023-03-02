Братья Адетокумбо купили акции футбольного клуба «Нэшвилл»

Звездный форвард «Милуоки» вместе с братьями , и приобрел миноритарный пакет акций американского футбольного клуба «Нэшвилл».

Братья признались, что сделали это в честь отца, который скончался в 2017 году.

«Отец был профессиональным футболистом, и это первый вид спорта, в который я влюбился в Греции. Я всегда мечтал стать владельцем футбольной командой. Мы с братьями изучили «Нэшвилл» и поняли, что это команда и город, с которыми мы хотели бы иметь дело», – рассказал Яннис.

«Нэшвилл» выступает в , высшем дивизионе системы футбольных лиг в США и Канаде. Совладельцами клуба также являются актриса Риз Уизерспун, ее муж Джим Тот и игрок НФЛ Деррик Хенри.

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