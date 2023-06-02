Братья Адетокумбо основали свою компанию Ante, Inc

2-кратный MVP Яннис Адетокумбо со своими братьями основал компанию Ante, Inc.

«Вступая в свой 11-й сезон в , Яннис Адетокумбо рад возможностям, которые продолжают открываться перед ним. За последние несколько лет Семья сделала инвестиции в спортивные организации, такие как футбольный клуб «Нэшвилл» и бейсбольную команду «Милуоки Брюэрс», в партнерства с Ready и , а также запустила фонд Charles Antetokounmpo Family Foundation. Семья смотрит в будущее, и сейчас настал момент для создания Ante, Inc», – говорится в заявлении компании.

«Я добился успеха на площадке и продолжаю работать над собой каждый день, чтобы стать лучше, но я понимаю, что важно добиваться успеха и за ее пределами. Ante, Inc. – это только начало. Моя Семья строит бизнес, которым мы можем гордиться. Мне посчастливилось учиться у профессионалов, которые понимают, что значит добиваться успеха вне площадки, и пришло время мне и моей семье начать это делать», – сказал Яннис.

«У семьи Адетокумбо есть четкое видение того, как они хотят повлиять на мир. По мере того как Cемья начинает закладывать фундамент для этой работы, Ante, Inc. будет контролировать бренды Семьи и глобальный портфель их бизнеса. Когда Семья будет двигаться вперед, все возможности от имени Семьи будут реализовываться через Ante, Inc.

В 2023 году Ante, Inc. будет иметь бизнес как в США, так и в Греции; но поскольку Семья не перестает учиться и расти на площадке, они также стремятся расти и за ее пределами», – говорится в пресс-релизе.

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