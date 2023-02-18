Яннис Адетокумбо: «Хочу стать тренером, когда закончу карьеру»

Теги Дуэйн Уэйд Милуоки НБА Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Алекс Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился впечатлениями от Матча знаменитостей, на котором он вместе с братьями выступил в качестве тренера команды Дуэйна Уэйда.

«Во-первых, это был ужасный опыт. Алекс делал замены, а я потерял голос. Танасис знает схемы, потому что играл под руководством Хави Паскуаля. Я был душой команды. Я делал все возможное, чтобы команда победила.

Если бы они меня слушали, мы бы выиграли с разницей в 20 очков. Я говорил им как Итудис. Я говорил: «У вас есть характер?» Я кричал на них: «У вас есть характер???»

Я всегда хотел тренировать. С самого детства я чувствовал, что хочу стать тренером, когда закончу карьеру.

Меня спросили, не хочу ли я прийти на Матч звезд и провести несколько встреч. Я сказал: «Нет, я хочу быть тренером». Мне понравилось, я ждал этого больше, чем завтрашний конкурс мастерства. Это был хороший опыт», – сказал Яннис.

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6 комментариев

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kaissa
Ответ Марсель Объелся
В Автодор бы…
Играющим тренером.))))
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blooooomka
Ответ MrFrost
То он собрался уехать на остров и не смотреть больше баскет, то теперь тренировать. Прям творческие метания у него. Хотя, может он будет по телефону тренировать, а игры слушать по радио)
А зачем ему смотреть игры, если он будет их смотреть онлайн как тренер. Ловко он соскочил
0
0
0
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Марсель Объелся
В Автодор бы…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrFrost
То он собрался уехать на остров и не смотреть больше баскет, то теперь тренировать. Прям творческие метания у него. Хотя, может он будет по телефону тренировать, а игры слушать по радио)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magzhan Estigarribia
Ты ж вроде собирался не смотреть баскет...
+10
0
+10
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Брэд Либил
Я говорил им, как Итудис 😂
+1
0
+1
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