Яннис Адетокумбо: «Хочу стать тренером, когда закончу карьеру»

Форвард « » поделился впечатлениями от знаменитостей, на котором он вместе с братьями выступил в качестве тренера команды .

«Во-первых, это был ужасный опыт. Алекс делал замены, а я потерял голос. Танасис знает схемы, потому что играл под руководством Хави Паскуаля. Я был душой команды. Я делал все возможное, чтобы команда победила.

Если бы они меня слушали, мы бы выиграли с разницей в 20 очков. Я говорил им как Итудис. Я говорил: «У вас есть характер?» Я кричал на них: «У вас есть характер???»

Я всегда хотел тренировать. С самого детства я чувствовал, что хочу стать тренером, когда закончу карьеру.

Меня спросили, не хочу ли я прийти на Матч звезд и провести несколько встреч. Я сказал: «Нет, я хочу быть тренером». Мне понравилось, я ждал этого больше, чем завтрашний конкурс мастерства. Это был хороший опыт», – сказал Яннис.

Компактный гид по лучшим конкурсам всезвездных уикендов НБА: данки Картера и Джордана, демарш Берда и прокол Карри