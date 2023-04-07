«Это все для того, чтобы угодить Яннису». Высокопоставленные лица НБА считают, что Танасису Адетокумбо не место в Лиге

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Баскетбол

Журналист Гери Вулфел обратился к трем высокопоставленным лицам НБА с вопросом о ценности форварда «Милуоки» Танасиса Адетокумбо.

«За последние две недели я поговорил с тремя представителями НБА. Я задал простой вопрос и хотел получить простой ответ «да» или «нет». Вопрос заключался в следующем: «Был бы Танасис в составе любой комнды НБА, если бы не возвышенное положение его брата в «Бакс»?»

Вот их ответы:

Директор по персоналу игроков НБА: «Нет», – сразу же ответил он.

Скаут НБА: «Дай мне подумать об этом несколько секунд. (Затем он делает паузу примерно на 10 секунд, прежде чем ответить). Нет».

Генеральный менеджер команды НБА: «Эй, мы знаем, что это все значит. Это все для того, чтобы угодить Яннису. Но, отвечая на твой вопрос, нет», – написал журналист в своем блоге.

30-летний Танасис проводит свой 4-й сезон за «Милуоки». В 162 матчах за карьеру в НБА он набирает в среднем 2,6 очка и 1,7 подбора за 8 минут игрового времени.

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4 комментария

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Кирилл
Ответ Гол в девятину
Смешно конечно.Уж где где, а США эталонная страна кумовства.Начиная от закрытых клубов в элитных колледжах, после которых тебя до конца жизни по карьере тащут кентишки-братишки, всякие семьи типа Кеннеди и Бушей и заканчивая сыновьями Леброна или какого-нибудь Шака, которые по сути отбирают спортивные стипендии у тех, кто в них действительно нуждается.Хотя их отцы без проблем могли бы и заплатить за учебу, но нет. Но стоит только иностранцу сделать тоже самое, так сразу поднимается ор выше гор
Ну, кстати, пример детей Шака совсем мимо.

Старший сын, Шариф, подавал хорошие надежды в школе - был четврехвездочным проспектом и из него можно было что-то слепить. Почему UCLA и предложили ему стипендию. А потом случилась его проблема с сердцем и последующая операция… Хорошо, что сейчас жив-здоров и бегает в G-Лиге.
Младший, Шакир, играет в колледже о котором мало кто слышал вообще.

И я помню, что где-то читал, что Шак всегда говорит своим детям что-то в стиле «Мои деньги - это мои деньги, а вы идите и заработайте».
+6
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+6
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paganism
Ну он Хотя-бы не сосёт платёжку, как Симмонс, Зайон
+2
0
+2
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Гол в девятину
Смешно конечно.Уж где где, а США эталонная страна кумовства.Начиная от закрытых клубов в элитных колледжах, после которых тебя до конца жизни по карьере тащут кентишки-братишки, всякие семьи типа Кеннеди и Бушей и заканчивая сыновьями Леброна или какого-нибудь Шака, которые по сути отбирают спортивные стипендии у тех, кто в них действительно нуждается.Хотя их отцы без проблем могли бы и заплатить за учебу, но нет.

Но стоит только иностранцу сделать тоже самое, так сразу поднимается ор выше гор
+9
-2
+7
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Ванька
Я то думал ему меньше 25, может быть чуть позже бы и заиграл. А он вообще старше Янниса)
0
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