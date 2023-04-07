«Это все для того, чтобы угодить Яннису». Высокопоставленные лица НБА считают, что Танасису Адетокумбо не место в Лиге

Журналист Гери Вулфел обратился к трем высокопоставленным лицам НБА с вопросом о ценности форварда «Милуоки» .

«За последние две недели я поговорил с тремя представителями НБА. Я задал простой вопрос и хотел получить простой ответ «да» или «нет». Вопрос заключался в следующем: «Был бы Танасис в составе любой комнды НБА, если бы не возвышенное положение его брата в «Бакс»?»

Вот их ответы:

Директор по персоналу игроков НБА: «Нет», – сразу же ответил он.

Скаут НБА: «Дай мне подумать об этом несколько секунд. (Затем он делает паузу примерно на 10 секунд, прежде чем ответить). Нет».

Генеральный менеджер команды НБА: «Эй, мы знаем, что это все значит. Это все для того, чтобы угодить . Но, отвечая на твой вопрос, нет», – написал журналист в своем блоге.

30-летний Танасис проводит свой 4-й сезон за « ». В 162 матчах за карьеру в НБА он набирает в среднем 2,6 очка и 1,7 подбора за 8 минут игрового времени.

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