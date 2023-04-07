«Это все для того, чтобы угодить Яннису». Высокопоставленные лица НБА считают, что Танасису Адетокумбо не место в Лиге
Журналист Гери Вулфел обратился к трем высокопоставленным лицам НБА с вопросом о ценности форварда «Милуоки» Танасиса Адетокумбо.
«За последние две недели я поговорил с тремя представителями НБА. Я задал простой вопрос и хотел получить простой ответ «да» или «нет». Вопрос заключался в следующем: «Был бы Танасис в составе любой комнды НБА, если бы не возвышенное положение его брата в «Бакс»?»
Вот их ответы:
Директор по персоналу игроков НБА: «Нет», – сразу же ответил он.
Скаут НБА: «Дай мне подумать об этом несколько секунд. (Затем он делает паузу примерно на 10 секунд, прежде чем ответить). Нет».
Генеральный менеджер команды НБА: «Эй, мы знаем, что это все значит. Это все для того, чтобы угодить Яннису. Но, отвечая на твой вопрос, нет», – написал журналист в своем блоге.
30-летний Танасис проводит свой 4-й сезон за «Милуоки». В 162 матчах за карьеру в НБА он набирает в среднем 2,6 очка и 1,7 подбора за 8 минут игрового времени.
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Старший сын, Шариф, подавал хорошие надежды в школе - был четврехвездочным проспектом и из него можно было что-то слепить. Почему UCLA и предложили ему стипендию. А потом случилась его проблема с сердцем и последующая операция… Хорошо, что сейчас жив-здоров и бегает в G-Лиге.
Младший, Шакир, играет в колледже о котором мало кто слышал вообще.
И я помню, что где-то читал, что Шак всегда говорит своим детям что-то в стиле «Мои деньги - это мои деньги, а вы идите и заработайте».
Но стоит только иностранцу сделать тоже самое, так сразу поднимается ор выше гор