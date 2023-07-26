«Партизан» ведет переговоры с Николасом Лапровиттолой

Белградский « » ведет переговоры с разыгрывающим защитником (33 года, 191 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Аргентинец провел последние два сезона за «Барселону». В прошедшем сезоне он набирал 10,4 очка, 4,6 передачи и 2,2 подбора в среднем за матч.

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