«Партизан» ведет переговоры с Николасом Лапровиттолой

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Барселона Николас Лапровиттола Баскетбол

Белградский «Партизан» ведет переговоры с разыгрывающим защитником Николасом Лапровиттолой (33 года, 191 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Аргентинец провел последние два сезона за «Барселону». В прошедшем сезоне Евролиги он набирал 10,4 очка, 4,6 передачи и 2,2 подбора в среднем за матч.

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