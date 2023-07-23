Димитрис Яннакопулоc опроверг слухи о переходе Миротича в «Пао»: «Посмотрел на свой iPad, а там 10 000 сообщений. Нет, мы были в Барселоне на концерте The Weeknd»
Тяжелый форвард Никола Миротич не стал подписывать соглашение с «Партизаном», и многие болельщики заподозрили, что баскетболист договорился с греческим «Панатинаикосом», который совершил ключевые перестановки в составе в текущее межсезонье.
Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос опроверг слухи.
«Я посмотрел на свой iPad, а там 10 000 сообщений. Теперь даже за нашим самолетом следят, говорят, что мы отправились в Сербию, чтобы заключить сделку с Миротичем. Нет, мы были [в Барселоне] на концерте The Weeknd», – поделился Яннакопулос.
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