«Мэверикс» помогли отцу Дориана Финни-Смита добиться условно-досрочного освобождения после 28 лет тюрьмы

Теги происшествия Даллас НБА Марк Кьюбан Дориан Финни-Смит Баскетбол

Отец бывшего игрока «Далласа» Дориана Финни-Смита, Элберт Смит, который провел в тюрьме последние 28 лет и четыре месяца, был освобожден во многом благодаря усилиям «Мэверикс».

Совет по условно-досрочному освобождению штата Вирджиния проголосовал 3–0 за освобождение отца баскетболиста. Финни-Смит заверил совет, что отец вернется в стабильное жилье, где у него будет работа и заботливая семья.

Решающую роль в рассмотрении дела сыграл Джейсон Лутин, глава администрации компаний Марка Кьюбана, владельца «Далласа». Он убедил бывшего генерального прокурора Вирджинии Джерри Килгора взяться за это дело.

Во время прошлого сезона Финни-Смит летал в Ричмонд на слушания. Его освободили от тренировки и полета команды в Финикс. Игрока сопровождал Лутин и генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон.

В феврале Финни-Смит перешел из «Далласа» в «Бруклин» в результате обмена с участием Кайри Ирвинга.

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17 комментариев

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Clayton Kershaw
За что отец Финни-Смита отсидел 28 лет в новости почему-то обошли стороной
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DeX
За что сидел отец Дориана:
В 1995 г. Смит (отец Дориана) и Дифен Макганн пытались взыскать долг с Вилли Андерсона II, при этом каждый из них имел при себе пистолет. Завязалась потасовка, в ходе которой Андерсон попытался выхватить у МакГанна пистолет. По словам Смита, он бросился на Андерсона с ножом, и Андерсон отпустил пистолет МакГанна.
После этого Макганн произвел три выстрела в Андерсона, убив его.
И Смит, и Макганн были обвинены в убийстве первой степени, однако Макганн признал себя виновным в добровольном непредумышленном убийстве и отбыл пять лет в тюрьме.
Адвокат Смита рекомендовал ему не соглашаться на такое признание вины, поскольку выстрелы производил не он, а довести дело до суда, где Смит был признан виновным в убийстве второй степени и нанесении злонамеренного ранения. Эти приговоры предусматривают тюремное заключение сроком на 44 года.
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quznez
Ответ Clayton Kershaw
За что отец Финни-Смита отсидел 28 лет в новости почему-то обошли стороной
In 1995, Smith and Diefen McGann were attempting to collect a debt from Willie Anderson II, each bringing a handgun with them. A scuffle broke out, with Anderson attempting to secure McGann’s gun. Smith said he lunged toward Anderson with a knife, and Anderson let go of McGann’s gun.

McGann then fired three shots at Anderson, killing him.

Both Smith and McGann were charged with first-degree murder, though McGann pleaded down to voluntary manslaughter and served five years in prison.

Smith’s lawyer recommended he didn’t take that plea deal since he wasn’t the one who fired the shots, instead taking the case to trial, where Smith was convicted of second-degree murder and malicious wounding. Those convictions carried a prison sentence of 44 years.
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Insamo217
интересно за что такое он уже отсидел 28 лет и это еще был не весь срок
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пердак
Лутин зарешал в очередной раз
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frenemy
Ответ quznez
In 1995, Smith and Diefen McGann were attempting to collect a debt from Willie Anderson II, each bringing a handgun with them. A scuffle broke out, with Anderson attempting to secure McGann’s gun. Smith said he lunged toward Anderson with a knife, and Anderson let go of McGann’s gun. McGann then fired three shots at Anderson, killing him. Both Smith and McGann were charged with first-degree murder, though McGann pleaded down to voluntary manslaughter and served five years in prison. Smith’s lawyer recommended he didn’t take that plea deal since he wasn’t the one who fired the shots, instead taking the case to trial, where Smith was convicted of second-degree murder and malicious wounding. Those convictions carried a prison sentence of 44 years.
Жеееесть
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Айрат Ситдиков
Ответ rigobersong
Пришли взыскать долг и совершенно случайно, непредумышленно у одного был нож, у второго волына:) По хорошему оба на пожизненном должны сидеть, лишили жизни человека будучи в сговоре. А тут из них чуть ли не жертв сделали:)
Ну тут несколько моментов) и «гангстерские» разборки, и законное или не очень ношение оружие, и специфика судебной системы сша, когда одному дали мало, а другому 44, хотя вины, как кажется, меньше.
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cm9x4
Ответ Pikachu Pikachu
Классическая афроамериканская биография
Классический расизм.
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Stephan Carrypenko
А за что отсидел?) Выйти по удо через 28 лет, это интересно конечно (по идее половина отсиженного срока). Убийство, ограбление, лишение свободы, киднэппинг , нарко , и все в крупных размерах
Даллас молодцы)
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Максим Макеев
старый гангстер)
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Nikolay
А если бы батя не сел, наверно мы бы не увидели Дориана в НБА, если вместе жили
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quznez
Ответ пердак
Лутин зарешал в очередной раз
не удивлюсь, если его отчество Джейсонович.
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Kuryanin
Ответ DeX
За что сидел отец Дориана: В 1995 г. Смит (отец Дориана) и Дифен Макганн пытались взыскать долг с Вилли Андерсона II, при этом каждый из них имел при себе пистолет. Завязалась потасовка, в ходе которой Андерсон попытался выхватить у МакГанна пистолет. По словам Смита, он бросился на Андерсона с ножом, и Андерсон отпустил пистолет МакГанна. После этого Макганн произвел три выстрела в Андерсона, убив его. И Смит, и Макганн были обвинены в убийстве первой степени, однако Макганн признал себя виновным в добровольном непредумышленном убийстве и отбыл пять лет в тюрьме. Адвокат Смита рекомендовал ему не соглашаться на такое признание вины, поскольку выстрелы производил не он, а довести дело до суда, где Смит был признан виновным в убийстве второй степени и нанесении злонамеренного ранения. Эти приговоры предусматривают тюремное заключение сроком на 44 года.
Прикольно, убийце дали 5 лет, а мимокрокодилу 44 года.
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Mr.BadGuy
Ответ Айрат Ситдиков
Ну тут несколько моментов) и «гангстерские» разборки, и законное или не очень ношение оружие, и специфика судебной системы сша, когда одному дали мало, а другому 44, хотя вины, как кажется, меньше.
Да у них странная система правосудия, помню в фильме Шоткаллер тоже какая то странная была система, признаешь вину полтора года в тюрьме сторого режима, не признаешь десятка в тюрьме общего режима.
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