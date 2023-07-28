«Мэверикс» помогли отцу Дориана Финни-Смита добиться условно-досрочного освобождения после 28 лет тюрьмы

Отец бывшего игрока «Далласа» , Элберт Смит, который провел в тюрьме последние 28 лет и четыре месяца, был освобожден во многом благодаря усилиям «Мэверикс».

Совет по условно-досрочному освобождению штата Вирджиния проголосовал 3–0 за освобождение отца баскетболиста. Финни-Смит заверил совет, что отец вернется в стабильное жилье, где у него будет работа и заботливая семья.

Решающую роль в рассмотрении дела сыграл Джейсон Лутин, глава администрации компаний , владельца « ». Он убедил бывшего генерального прокурора Вирджинии Джерри Килгора взяться за это дело.

Во время прошлого сезона Финни-Смит летал в Ричмонд на слушания. Его освободили от тренировки и полета команды в Финикс. Игрока сопровождал Лутин и генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон.

В феврале Финни-Смит перешел из «Далласа» в «Бруклин» в результате обмена с участием Кайри Ирвинга.

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