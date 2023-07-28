«Мэверикс» помогли отцу Дориана Финни-Смита добиться условно-досрочного освобождения после 28 лет тюрьмы
Отец бывшего игрока «Далласа» Дориана Финни-Смита, Элберт Смит, который провел в тюрьме последние 28 лет и четыре месяца, был освобожден во многом благодаря усилиям «Мэверикс».
Совет по условно-досрочному освобождению штата Вирджиния проголосовал 3–0 за освобождение отца баскетболиста. Финни-Смит заверил совет, что отец вернется в стабильное жилье, где у него будет работа и заботливая семья.
Решающую роль в рассмотрении дела сыграл Джейсон Лутин, глава администрации компаний Марка Кьюбана, владельца «Далласа». Он убедил бывшего генерального прокурора Вирджинии Джерри Килгора взяться за это дело.
Во время прошлого сезона Финни-Смит летал в Ричмонд на слушания. Его освободили от тренировки и полета команды в Финикс. Игрока сопровождал Лутин и генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон.
В феврале Финни-Смит перешел из «Далласа» в «Бруклин» в результате обмена с участием Кайри Ирвинга.
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В 1995 г. Смит (отец Дориана) и Дифен Макганн пытались взыскать долг с Вилли Андерсона II, при этом каждый из них имел при себе пистолет. Завязалась потасовка, в ходе которой Андерсон попытался выхватить у МакГанна пистолет. По словам Смита, он бросился на Андерсона с ножом, и Андерсон отпустил пистолет МакГанна.
После этого Макганн произвел три выстрела в Андерсона, убив его.
И Смит, и Макганн были обвинены в убийстве первой степени, однако Макганн признал себя виновным в добровольном непредумышленном убийстве и отбыл пять лет в тюрьме.
Адвокат Смита рекомендовал ему не соглашаться на такое признание вины, поскольку выстрелы производил не он, а довести дело до суда, где Смит был признан виновным в убийстве второй степени и нанесении злонамеренного ранения. Эти приговоры предусматривают тюремное заключение сроком на 44 года.
McGann then fired three shots at Anderson, killing him.
Both Smith and McGann were charged with first-degree murder, though McGann pleaded down to voluntary manslaughter and served five years in prison.
Smith’s lawyer recommended he didn’t take that plea deal since he wasn’t the one who fired the shots, instead taking the case to trial, where Smith was convicted of second-degree murder and malicious wounding. Those convictions carried a prison sentence of 44 years.
Даллас молодцы)