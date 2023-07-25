«Даллас» намерен усилить позицию центрового
«Даллас» сосредоточен на усилении позиции центрового, сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Мэверикс» рассматривают возможность приобретения форварда Бояна Богдановича («Детройт»), но приоритетом клуба остается поиск центрового.
На прошлой неделе сообщалось, что «Мэверикс» по-прежнему заинтересованы в обмене центрового «Атланты» Клинта Капелы. Они также не исключают подписания сделки «сайн-энд-трейд» с Кристианом Вудом.
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