«Даллас» намерен усилить позицию центрового

« » сосредоточен на усилении позиции центрового, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Мэверикс» рассматривают возможность приобретения форварда (« »), но приоритетом клуба остается поиск центрового.

На прошлой неделе сообщалось, что «Мэверикс» по-прежнему заинтересованы в обмене центрового «Атланты» . Они также не исключают подписания сделки «сайн-энд-трейд» с .

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