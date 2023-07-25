«Даллас» намерен усилить позицию центрового

Теги возможные переходы Атланта Даллас Детройт Боян Богданович Клинт Капела Кристиан Вуд Баскетбол

«Даллас» сосредоточен на усилении позиции центрового, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Мэверикс» рассматривают возможность приобретения форварда Бояна БогдановичаДетройт»), но приоритетом клуба остается поиск центрового.

На прошлой неделе сообщалось, что «Мэверикс» по-прежнему заинтересованы в обмене центрового «Атланты» Клинта Капелы. Они также не исключают подписания сделки «сайн-энд-трейд» с Кристианом Вудом.

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2 комментария

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Канат Майданов
Центровые? После стольких лет?
Даллас: Всегда!
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Сергей Орлов
Клименко?)
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