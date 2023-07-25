«Детройт» готов обменять Киллиана Хэйса

Теги возможные переходы Даллас Детройт НБА Киллиан Хэйс Баскетбол

«Детройт» рассматривает возможность обмена разыгрывающего Киллиана Хэйса (22 года, 196 см).

По словам инсайдера Марка Стейна, «Пистонс» предлагали «Мэверикс» обмен с участием Хэйса.

Хэйс был выбран под 7-м номером на драфте 2020 года. Защитник перенес несколько травм, которые ограничивали его игровое время. Кроме того, «Пистонс» задрафтовали еще двух защитников — Кейда Каннингема и Джейдена Айви — а также приобрели опытного разыгрывающего Монте Морриса.

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1 комментарий

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