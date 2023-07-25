«Детройт» готов обменять Киллиана Хэйса

« » рассматривает возможность обмена разыгрывающего Киллиана Хэйса (22 года, 196 см).

По словам инсайдера Марка Стейна, «Пистонс» предлагали «Мэверикс» обмен с участием Хэйса.

Хэйс был выбран под 7-м номером на драфте 2020 года. Защитник перенес несколько травм, которые ограничивали его игровое время. Кроме того, «Пистонс» задрафтовали еще двух защитников — Кейда Каннингема и Джейдена Айви — а также приобрели опытного разыгрывающего Монте Морриса.

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