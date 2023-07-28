Стефен Карри: «Кобе Брайант разглядел во мне инстинкт убийцы, который я прячу за улыбкой»

Разыгрывающий « » в шоу «Hot Ones» поделился воспоминаниями о легенде «Лейкерс» .

«Это был мой первый сезон в , мы играли против « » дома, Кобе был на скамейке запасных. Я бегу по площадке, камера почему-то останавливается на Кобе, он наклоняется к партнеру по команде, сидящему рядом с ним, и как бы говорит: «Он хорош». Нет ничего круче — Кобе впервые видит, как ты играешь, и он оценивает твою игру. Это потрясающе.

Второй момент был во время предсезонного матча. Кобе решил продемонстрировать «Мышление Мамбы» и начал опекать меня по всей площадке в первой четверти. Он стоял передо мной в защитной стойке. Я подумал: «Что происходит? Это чертов Кобе Брайант». Он не отпускал меня, толкался, я терял равновесие. К тому моменту уже был довольно уставшим, ведь это была предсезонка, но он отрабатывал в защите изо всех сил. Я упал, и у меня не было другого выхода, кроме как бросить по кольцу. Я бросил с 9 метров и попал. И я сделал вид, будто ничего не произошло. На обратном пути он слегка хлопнул меня по заднице. Я вел себя как ни в чем не бывало, а в перерыве сразу попросил, чтобы мне скинули это видео.

Третий момент связан с тем, что он дал мне прозвище «Убийца с лицом ребенка». Это одно из моих любимых воспоминаний и комплиментов, которые я когда-либо получал в жизни. Он разглядел во мне инстинкт убийцы, который я прячу за улыбкой», – рассказал Карри.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой