Стефен Карри: «Я нахожусь на пике карьеры»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не согласен с теми, кто считает, что его лучшие годы в НБА остались позади.

35-летний баскетболист готовится к своему 15-му сезону в НБА.

«Я все еще чувствую, что нахожусь на пике карьеры в смысле того, чего могу достичь», – заявил 2-кратный MVP лиги в интервью PBS News Hour.

В сезоне-22/23 Карри набирал в среднем по 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 передачи в 56 встречах, реализуя 49,3% бросков с игры и 42,7% с дальней дистанции.

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6 комментариев

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Wero
и не поспоришь, главное не ломаться
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boller_73
Беня Симонс: " Подержи моё пиво, Стеф"
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udod
ну а шо, например, Кидд до 40 играл, в 38 получил гайку будучи стартёром
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Ann Tretiakova
Ответ Фёдор Молчанов
Откуда такая уверенность? Чувак на 4-м десятке люто прокачал защиту, это мегареспект. При том, что я не люблю варриорз. И вообще, медицина, фармакология итд не стоят на месте. На примере тенниса очень хорошо видно, какой громадный скачок произошел. В эпоху Кафельникова, Сафина люди в 27 уже были ветеранами, после 30 единицы оставались. Не сравнить с нынешними временами.
бро) даже железный Брон с каждым годом сдает все больше и больше ...
Травмы ((
увы Стеф не исключения ((
понятно что ща спортсмены продлили свою карьеру ( но все же .... после 35 пойдет спад( Хоть убей ..но не верю что в 36 он будет в такой же физической форме как и в 26 ...
..учитывая манеру игры Стефа ..много движения ...это не так просто делать когда тебе 35...
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