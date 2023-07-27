Стефен Карри: «Я нахожусь на пике карьеры»
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не согласен с теми, кто считает, что его лучшие годы в НБА остались позади.
35-летний баскетболист готовится к своему 15-му сезону в НБА.
«Я все еще чувствую, что нахожусь на пике карьеры в смысле того, чего могу достичь», – заявил 2-кратный MVP лиги в интервью PBS News Hour.
В сезоне-22/23 Карри набирал в среднем по 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 передачи в 56 встречах, реализуя 49,3% бросков с игры и 42,7% с дальней дистанции.
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Травмы ((
увы Стеф не исключения ((
понятно что ща спортсмены продлили свою карьеру ( но все же .... после 35 пойдет спад( Хоть убей ..но не верю что в 36 он будет в такой же физической форме как и в 26 ...
..учитывая манеру игры Стефа ..много движения ...это не так просто делать когда тебе 35...