Звездный разыгрывающий « » не согласен с теми, кто считает, что его лучшие годы в остались позади.

35-летний баскетболист готовится к своему 15-му сезону в НБА.

«Я все еще чувствую, что нахожусь на пике карьеры в смысле того, чего могу достичь», – заявил 2-кратный MVP лиги в интервью PBS News Hour.

В сезоне-22/23 Карри набирал в среднем по 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 передачи в 56 встречах, реализуя 49,3% бросков с игры и 42,7% с дальней дистанции.

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