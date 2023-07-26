Стефен Карри: «Обсуждал с Кевином Дюрэнтом возможность воссоединения в «Уорриорз»

Разыгрывающий « » Стефен Карри признался, что в прошлом сезоне обсуждал с бывшим партнером по команде (« ») возможность воссоединения в «Уорриорз».

«Я думаю, у меня был некоторый интерес или любопытство: «А возможно ли это?»

И, если честно, я разговаривал с ним на эту тему один или два раза, но он не участвовал в процессе принятия решений, поэтому он был не в том положении, когда можно сказать: «Я хочу это и это». Это была скорее дружеская беседа», – рассказал Карри.

Стефен Карри – суперзвезда… гольфа?! Играет с 10 лет, переносит новые навыки в баскетбол, доминирует на турнирах для знаменитостей