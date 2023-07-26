Стефен Карри: «Обсуждал с Кевином Дюрэнтом возможность воссоединения в «Уорриорз»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что в прошлом сезоне обсуждал с бывшим партнером по команде Кевином Дюрэнтом («Финикс») возможность воссоединения в «Уорриорз».
«Я думаю, у меня был некоторый интерес или любопытство: «А возможно ли это?»
И, если честно, я разговаривал с ним на эту тему один или два раза, но он не участвовал в процессе принятия решений, поэтому он был не в том положении, когда можно сказать: «Я хочу это и это». Это была скорее дружеская беседа», – рассказал Карри.
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