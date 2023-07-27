Бен Симмонс готов начать работу с первого дня тренировочного лагеря «Бруклина»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс из-за проблем со спиной провел всего 42 матча в сезоне-22/23. 

При этом в прессе появился еще один позитивный инсайд о текущем состоянии австралийского баскетболиста.

«Симмонс завершил реабилитационный период в межсезонье-2023 и теперь сосредоточен исключительно на работе над игровыми навыками и физической формой, готовясь к тренировочному лагерю перед сезоном-23/24.

Бен на 100 процентов здоров и рассчитывает стать полноценным участником первого дня тренировочного сбора «Нетс». Он не сталкивался с какими-либо осложнениями в течение лета», – информирует обозреватель SNY Йен Бегли.

Ранее инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал, что Симмонс в межсезонье-2023 восстановил здоровье и рассчитывает вернуться на уровень, который показывал в «Филадельфии».

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caraxes
Ну в этом году 43 матча с запасом будут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий