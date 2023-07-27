Разыгрывающий « » из-за проблем со спиной провел всего 42 матча в сезоне-22/23.

При этом в прессе появился еще один позитивный инсайд о текущем состоянии австралийского баскетболиста.

«Симмонс завершил реабилитационный период в межсезонье-2023 и теперь сосредоточен исключительно на работе над игровыми навыками и физической формой, готовясь к тренировочному лагерю перед сезоном-23/24.

Бен на 100 процентов здоров и рассчитывает стать полноценным участником первого дня тренировочного сбора «Нетс». Он не сталкивался с какими-либо осложнениями в течение лета», – информирует обозреватель SNY Йен Бегли.

Ранее инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал, что Симмонс в межсезонье-2023 восстановил здоровье и рассчитывает вернуться на уровень, который показывал в «Филадельфии».

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