Тайлер Хирро и Бен Симмонс тренируются вместе
Атакующий защитник Тайлер Хирро («Майами») и разыгрывающий Бен Симмонс («Бруклин») провели совместную тренировку.
Хирро опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети.
Оба басктеболиста фигурируют в слухах про возможный обмен Дэмиана Лилларда. «Нетс» интресен вариант с Хирро, и они готовы расстаться с Симмонсом.
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