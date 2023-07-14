Тайлер Хирро и Бен Симмонс тренируются вместе

Теги Майами Бруклин НБА фото Бен Симмонс Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник Тайлер ХирроМайами») и разыгрывающий Бен СиммонсБруклин») провели совместную тренировку.

Хирро опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети.

Оба басктеболиста фигурируют в слухах про возможный обмен Дэмиана Лилларда. «Нетс» интресен вариант с Хирро, и они готовы расстаться с Симмонсом.

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1 комментарий

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Вялый Харден
он учит его бросать трехи?
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