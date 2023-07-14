Тайлер Хирро и Бен Симмонс тренируются вместе

Атакующий защитник (« ») и разыгрывающий (« ») провели совместную тренировку.

Хирро опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети.

Оба басктеболиста фигурируют в слухах про возможный обмен Дэмиана Лилларда. «Нетс» интресен вариант с Хирро, и они готовы расстаться с Симмонсом.

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