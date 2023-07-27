Разыгрывающий « » из-за проблем со спиной провел всего 42 матча в сезоне-22/23.

Как удалось узнать инсайдеру ESPN Марку Спирсу, Симмонс в межсезонье-2023 восстановил здоровье и рассчитывает вернуться на уровень, который показывал в «Филадельфии».

«Я разговаривал с человеком из окружения Бена. Он сказал: «Симмонс на заключительном этапе подготовки к сезону, прошел все тесты и здоров настолько, насколько был во время последнего игрового года в Филадельфии.

«Бруклин» оказал невероятную поддержку. План заключается в том, что в предстоящем сезоне Бен станет основным разыгрывающим «Нетс». Ожидается, что он полностью возобновит свою карьеру на том уровне, который показывал до отъезда из Филадельфии», – информирует Спирс.

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