Бену Симмонсу зачли год стажа за сезон, в котором он отказался выступать за «Филадельфию»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Адам Сильвер Бен Симмонс Баскетбол

Новое Коллективное соглашение НБА, опубликованное в конце прошлого месяца, сопровождалось ранее не разглашавшимся дополнительным письмом, гласившим, что разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс получил зачет года стажа за сезон, в котором он не выступал за «Филадельфию» и в итоге был обменян в «Бруклин», пишет ESPN.

Годы стажа учитываются при определении, имеют ли игроки право на максимальные контракты в определенных суммах и другие преимущества. С учетом сезона-2021/22, о котором идет речь, Симмонс имеет семь официальных лет стажа в НБА – в двух из них он не выступал. По словам источников ESPN, представители нескольких команд просили не засчитывать австралийцу этот сезон.

Сообщается, что данное письмо носит индивидуальный характер и относится только к Симмонсу, и не является прецедентом для будущих дел.

Симмонс запросил обмен из «Сиксерс» в межсезонье-2021 после вылета от «Атланты» во втором раунде плей-офф.

Австралиец явился в тренировочный лагерь, но затем отказался от полноценного участия в матчах регулярного чемпионата, сославшись на психологические проблемы. В феврале 2022 года «Сиксерс» обменяли Симмонса в «Нетс» в рамках сделки, в результате которой в Филадельфию был отправлен разыгрывающий Джеймс Харден.

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

20 лучших данков в истории НБА

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
А пенсионных баллов добавили?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mephist13
Ответ serginn
А пенсионных баллов добавили?)
вроде, это оно и есть - от стажа в НБА зависит размер минимального контракта игрока
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnTikVar
Мне б так в трудовой научиться делать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
А ещё является новичком не новичком года))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stereodamage!
так вот он какой Ben Simmons Rule
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий