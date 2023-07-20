Бену Симмонсу зачли год стажа за сезон, в котором он отказался выступать за «Филадельфию»

Новое Коллективное соглашение , опубликованное в конце прошлого месяца, сопровождалось ранее не разглашавшимся дополнительным письмом, гласившим, что разыгрывающий «Нетс» получил зачет года стажа за сезон, в котором он не выступал за «Филадельфию» и в итоге был обменян в « », пишет ESPN.

Годы стажа учитываются при определении, имеют ли игроки право на максимальные контракты в определенных суммах и другие преимущества. С учетом сезона-2021/22, о котором идет речь, Симмонс имеет семь официальных лет стажа в НБА – в двух из них он не выступал. По словам источников ESPN, представители нескольких команд просили не засчитывать австралийцу этот сезон.

Сообщается, что данное письмо носит индивидуальный характер и относится только к Симмонсу, и не является прецедентом для будущих дел.

Симмонс запросил обмен из «Сиксерс» в межсезонье-2021 после вылета от «Атланты» во втором раунде плей-офф.

Австралиец явился в тренировочный лагерь, но затем отказался от полноценного участия в матчах регулярного чемпионата, сославшись на психологические проблемы. В феврале 2022 года «Сиксерс» обменяли Симмонса в «Нетс» в рамках сделки, в результате которой в Филадельфию был отправлен разыгрывающий Джеймс Харден.

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