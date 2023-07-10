Шон Маркс: «Бен Симмонс еще не достиг своего пика. Мы сделаем все возможное, чтобы он вернул прежнюю форму»

Теги Бруклин Шон Маркс НБА Бен Симмонс Баскетбол

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс верит, что разыгрывающий Бен Симмонс сможет вернуться на прежний уровень.

«Надежда на то, что Бен вернется к звездному уровню игры, на котором был. Если бы ему было 35 лет, я бы, честно говоря, не смог вам этого сказать. Но, зная, что он еще молод, и, скорее всего, еще не достиг своего пика, мы сделаем все возможное, чтобы Бен восстановился и вернул прежнюю форму.

Надеюсь, мы увидим, как его игра будет развиваться и дальше. Но здоровье будет для него ключевым фактором», – сказал Маркс в разговоре с репортерами в Вегасе.

В минувшем сезоне НБА 26-летний австралиец принял участие в 42 матчах, набирая 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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5 комментариев

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Соловьёв А.А.
К примеру-обменяем его, при первой же возможности
+5
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Leshiy888
Шон Маркс: "Бен Симмонс еще не достиг своего пика..пика...пика..пика...". Шон понял, что это звенит будильник.
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Федор Демидович
Первого?
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Максим Шумов
Захотелось создать новый аккаунт «Пик Бена Симмонса»
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serginn
В смысле "прежнюю форму"? Обратно в Филу его хотите запулить?)
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