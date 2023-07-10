Шон Маркс: «Бен Симмонс еще не достиг своего пика. Мы сделаем все возможное, чтобы он вернул прежнюю форму»

Генеральный менеджер « » верит, что разыгрывающий сможет вернуться на прежний уровень.

«Надежда на то, что Бен вернется к звездному уровню игры, на котором был. Если бы ему было 35 лет, я бы, честно говоря, не смог вам этого сказать. Но, зная, что он еще молод, и, скорее всего, еще не достиг своего пика, мы сделаем все возможное, чтобы Бен восстановился и вернул прежнюю форму.

Надеюсь, мы увидим, как его игра будет развиваться и дальше. Но здоровье будет для него ключевым фактором», – сказал Маркс в разговоре с репортерами в Вегасе.

В минувшем сезоне НБА 26-летний австралиец принял участие в 42 матчах, набирая 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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