Рондэй Холлис-Джефферсон получает гражданство Иордании для участия в ЧМ-2023

Теги НБА фото сборная Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший игрок «Бруклина» Рондэй Холлис-Джефферсон проходит процедуру получения гражданства Иордании и планирует принять участие в предстоящем чемпиона мира в составе национальной сборной этой страны.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Иордании.

Холлис-Джефферсон в настоящее время тренируется с иорданской сборной в Литве. Если его натурализация пройдет успешно, 28-летний игрок отправится с командой в Манилу.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. Иордания сыграет в группе C вместе с США, Грецией и Новой Зеландией.

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1 комментарий

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Tim Timson
хоть так Джорданом станет)
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