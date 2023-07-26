Рондэй Холлис-Джефферсон получает гражданство Иордании для участия в ЧМ-2023

Бывший игрок «Бруклина» проходит процедуру получения гражданства Иордании и планирует принять участие в предстоящем чемпиона мира в составе национальной сборной этой страны.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Иордании.

Холлис-Джефферсон в настоящее время тренируется с иорданской сборной в Литве. Если его натурализация пройдет успешно, 28-летний игрок отправится с командой в Манилу.

мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. Иордания сыграет в группе C вместе с США, Грецией и Новой Зеландией.

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