Светислав Пешич: «Никола Йокич физически и морально истощен»
Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич объяснил причину, по которой Никола Йокич пропустит предстоящий чемпионат мира – центровому «Денвера» необходим отдых после долгого чемпионского сезона.
«С Йокичем у нас было несколько разговоров, и я должен признаться, что у меня никогда не было таких теплых разговоров с игроками, не попавшими в состав.
Он физически и морально истощен. Он чувствует, что не готов взять на себя ответственность в данный момент», – сказал Пешич.
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