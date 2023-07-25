Светислав Пешич: «Никола Йокич физически и морально истощен»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич объяснил причину, по которой пропустит предстоящий чемпионат мира – центровому «Денвера» необходим отдых после долгого чемпионского сезона.

«С Йокичем у нас было несколько разговоров, и я должен признаться, что у меня никогда не было таких теплых разговоров с игроками, не попавшими в состав.

Он физически и морально истощен. Он чувствует, что не готов взять на себя ответственность в данный момент», – сказал Пешич.

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