Светислав Пешич: «Никола Йокич физически и морально истощен»

Теги сборная Сербии Светислав Пешич Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич объяснил причину, по которой Никола Йокич пропустит предстоящий чемпионат мира – центровому «Денвера» необходим отдых после долгого чемпионского сезона.

«С Йокичем у нас было несколько разговоров, и я должен признаться, что у меня никогда не было таких теплых разговоров с игроками, не попавшими в состав.

Он физически и морально истощен. Он чувствует, что не готов взять на себя ответственность в данный момент», – сказал Пешич.

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1 комментарий

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Евгений Денисов
пивас не пробовали предложить?
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