Кристапс Порзингис – в расширенном составе сборной Латвии на ЧМ-2023

Теги сборная Латвии Дайрис Бертанс Давис Бертанс Марекс Мейерис Янис Тимма Анжей Пасечник Родион Куруц Айгарс Шкеле Кристапс Порзингис Роландс Шмитс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Андрейс Гражулис Клавс Чаварс Артурс Жагарс Томс Лейманис Артур Куруц Артурс Страутиньш Баскетбол

Федерация баскетбола Латвии объявила расширенный состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира.

В предварительный состав сборной вошли форвард «Бостона» Кристапс Порзингис и форвард «Оклахомы» Давис Бертанс. Бывший игрок ЦСКА Янис Стрелниекс был исключен из списка кандидатов из-за восстановления после травмы ахилла.

Латвия будет играть в группе H вместе с Канадой, Ливаном и Францией.

Расширенный состав сборной Латвии:

Родион Куруц («Страсбур»), Марекс Мейерис («Хапоэль Иерусалим»), Кристапс Порзингис («Бостон»), Давис Бертанс («Оклахома»), Дайрис Бертанс («Бетис»), Янис Тимма («Гризес де Умакао»), Роландс Шмитс («Жальгирис»), Артурс Страутиньш («Реджо-Эмилия»), Клавс Чаварс («Люблин»), Айгарс Шкеле («Сталь»), Андрейс Гражулис («Тренто»), Анжей Пасечник («Бетис»), Томс Лейманис («Эстудиантес»), Артур Куруц («Баскония»), Артурс Жагарс («Невежис»), Кристерс Зорикс (ВЭФ).

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий