Кристапс Порзингис – в расширенном составе сборной Латвии на ЧМ-2023

Федерация баскетбола Латвии объявила расширенный состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира.

В предварительный состав сборной вошли форвард «Бостона» и форвард «Оклахомы» Давис Бертанс. Бывший игрок ЦСКА Янис Стрелниекс был исключен из списка кандидатов из-за восстановления после травмы ахилла.

Латвия будет играть в группе H вместе с Канадой, Ливаном и Францией.

Расширенный состав сборной Латвии:

(«Страсбур»), («Хапоэль Иерусалим»), Кристапс Порзингис («Бостон»), («Оклахома»), Дайрис Бертанс («Бетис»), («Гризес де Умакао»), Роландс Шмитс («Жальгирис»), Артурс Страутиньш («Реджо-Эмилия»), Клавс Чаварс («Люблин»), Айгарс Шкеле («Сталь»), Андрейс Гражулис («Тренто»), Анжей Пасечник («Бетис»), Томс Лейманис («Эстудиантес»), Артур Куруц («Баскония»), Артурс Жагарс («Невежис»), Кристерс Зорикс (ВЭФ).

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