Грант Уильямс: «Сложнее всего защищаться против Кевина Дюрэнта. Но Стеф Карри сильнее всех влияет на игру своей команды»

Теги Даллас Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Далласа» Грант Уильямс стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race.

Уильямса спросили, против кого в НБА сложнее всего играть в обороне.

«Сложнее всего защищаться против Кевина Дюрэнта, безусловно. Но Стеф Карри сильнее всего влияет на игру своей команды среди всех игроков НБА», – ответил форвард.

Уильямс стал игроком «Маверикс» этим летом по системе сайн-н-трейд. Форвард заработает 53 млн долларов за следующие 4 сезона.

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1 комментарий

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betwriver
После фразы "Стеф Карри сильнее всего влияет на игру своей команды среди всех игроков НБА" - Йокич сказал: "Подержите мое пиво", и Дончич тоже что-то хмыкнул....
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