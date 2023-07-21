Грант Уильямс: «Сложнее всего защищаться против Кевина Дюрэнта. Но Стеф Карри сильнее всех влияет на игру своей команды»

Форвард « » стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race.

Уильямса спросили, против кого в сложнее всего играть в обороне.

«Сложнее всего защищаться против , безусловно. Но Стеф сильнее всего влияет на игру своей команды среди всех игроков НБА», – ответил форвард.

Уильямс стал игроком «Маверикс» этим летом по системе сайн-н-трейд. Форвард заработает 53 млн долларов за следующие 4 сезона.

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