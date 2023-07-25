Кевин Дюрэнт и Джордан Пул провели совместную тренировку в Лос-Анджелесе

В сети появилось видео, на котором суперзвезда « » и новобранец « » проводят совместную тренировку в Лос-Анджелесе.

На видео игроки бросают по очереди из-за трехочковой дуги.

Пул этим летом перешел из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» в результате обмена с участием Криса Пола.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба