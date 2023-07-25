Кевин Дюрэнт и Джордан Пул провели совместную тренировку в Лос-Анджелесе
В сети появилось видео, на котором суперзвезда «Финикса» Кевин Дюрэнт и новобранец «Вашингтона» Джордан Пул проводят совместную тренировку в Лос-Анджелесе.
На видео игроки бросают по очереди из-за трехочковой дуги.
Пул этим летом перешел из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» в результате обмена с участием Криса Пола.
Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба
1 комментарий