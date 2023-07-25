Кевин Дюрэнт и Джордан Пул провели совместную тренировку в Лос-Анджелесе

Теги Финикс НБА Вашингтон видео Кевин Дюрэнт Джордан Пул Баскетбол

В сети появилось видео, на котором суперзвезда «Финикса» Кевин Дюрэнт и новобранец «Вашингтона» Джордан Пул проводят совместную тренировку в Лос-Анджелесе.

На видео игроки бросают по очереди из-за трехочковой дуги.

Пул этим летом перешел из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» в результате обмена с участием Криса Пола.

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1 комментарий

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Артем Кузнецов
Клуб огребавших от зелёного
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