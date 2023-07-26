«Детройт» подписал однолетний контракт с Завьером Симпсоном

Свободный агент Завьер Симпсон (26 лет, 183 см) договорился о подписании однолетнего контракта с « ».

Разыгрывающий не был выбран на драфте 2020 года и большую часть карьеры провел в G-лиге.

В сезоне-2021/22 Симпсон сыграл 4 матча за «Оклахому», набирая в среднем 11,0 очка, 7,5 передачи, 5,3 подбора, 1,3 перехвата и 1,0 блок-шота.

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