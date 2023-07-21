Монти Уильямс: «Благодарен, что у меня есть работа. Так долго нахожусь в НБА – надеюсь, никогда не буду воспринимать это как должное»
Новый главный тренер «Детройта» Монти Уильямс Новый главный тренер рассказал, что он очень ценит возможность вернуться на тренерский пост.
«Благодарен, что у меня есть работа. Стараюсь никогда не упускать из виду тот факт, что я работаю и нахожусь в НБА так долго, и надеюсь, что никогда не буду воспринимать как должное.
И быть частью этой организации вместе с Троем [Уивером], с Арном [Теллемом], вернуть «Пистонс» на прежний уровень – это огромное счастье для меня и моей семьи.
Я с нетерпением жду не только будущего, но и процесса знакомства с командой, развития вместе с Троем, а также процесса адаптации моей семьи в другой части страны», – поделился Уильямс.
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