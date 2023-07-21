Монти Уильямс: «Благодарен, что у меня есть работа. Так долго нахожусь в НБА – надеюсь, никогда не буду воспринимать это как должное»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Арн Теллем Трой Уивер Баскетбол

Новый главный тренер «Детройта» Монти Уильямс Новый главный тренер рассказал, что он очень ценит возможность вернуться на тренерский пост.

«Благодарен, что у меня есть работа. Стараюсь никогда не упускать из виду тот факт, что я работаю и нахожусь в НБА так долго, и надеюсь, что никогда не буду воспринимать как должное.

И быть частью этой организации вместе с Троем [Уивером], с Арном [Теллемом], вернуть «Пистонс» на прежний уровень – это огромное счастье для меня и моей семьи.

Я с нетерпением жду не только будущего, но и процесса знакомства с командой, развития вместе с Троем, а также процесса адаптации моей семьи в другой части страны», – поделился Уильямс.

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

20 лучших данков в истории НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий