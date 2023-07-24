Микэл Бриджес о продлении Кэма Джонсона: «Я такой: «Не отдавайте моего Близнеца». Не по моим эгоистичным причинам – это очень важно для команды»

Легкий форвард « » рассказал, как отреагировал на продление контракта «Нетс» с его многолетним товарищем .

Джонсон подписал соглашение на 4 года и 94,5 млн долларов.

«О, здорово. Это была одна из самых важных вещей; я надеялся и нервничал по поводу предложений других команд.

« » часто обсуждался, знаю, что там, так что я просто сказал: «Все, успокойтесь. Не отдавайте моего Близнеца». Так что, безусловно, очень, очень важно для команды – не по моим эгоистичным причинам, но для команды – очень важно. Нам нужен Кэм. И то, что он получил деньги и снял с плеч этот груз, думаю, это здорово для команды и для него самого», – поделился Бриджес в интервью нью-йоркскому The Post.

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