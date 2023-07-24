Грант Уильямс о переспективе игры с Дончичем: «Под самый конец владения он одарит тебя возможностью для открытого броска»
Форвард «Далласа» Грант Уильямс стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Man And The Three.
Уильямс поделился своими ожиданиями от игры со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем.
«Лука проделывает отличную работу: если ты почувствуешь, что открыт для передачи, он найдет тебя. Под самый конец владения он одарит тебя возможностью для открытого броска. Так что я в восторге просто потому, что он берет на себя все давление соперника, и в этот момент вовлекает партнеров в игру.
Думаю, что следующий шаг для него – понимание, что он может довериться партнерам по команде, когда его пытаются выключить из игры. Это следующий этап для него и нашей команды», – рассказал Уильямс.
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