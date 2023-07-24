Грант Уильямс о переспективе игры с Дончичем: «Под самый конец владения он одарит тебя возможностью для открытого броска»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Далласа» Грант Уильямс стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Man And The Three.

Уильямс поделился своими ожиданиями от игры со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем.

«Лука проделывает отличную работу: если ты почувствуешь, что открыт для передачи, он найдет тебя. Под самый конец владения он одарит тебя возможностью для открытого броска. Так что я в восторге просто потому, что он берет на себя все давление соперника, и в этот момент вовлекает партнеров в игру.

Думаю, что следующий шаг для него – понимание, что он может довериться партнерам по команде, когда его пытаются выключить из игры. Это следующий этап для него и нашей команды», – рассказал Уильямс.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anfernee25
Между строк сравнил Дончича с праймовым Понкрашовым
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий