Грант Уильямс о переспективе игры с Дончичем: «Под самый конец владения он одарит тебя возможностью для открытого броска»

Форвард « » стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Man And The Three.

Уильямс поделился своими ожиданиями от игры со словенским разыгрывающим .

«Лука проделывает отличную работу: если ты почувствуешь, что открыт для передачи, он найдет тебя. Под самый конец владения он одарит тебя возможностью для открытого броска. Так что я в восторге просто потому, что он берет на себя все давление соперника, и в этот момент вовлекает партнеров в игру.

Думаю, что следующий шаг для него – понимание, что он может довериться партнерам по команде, когда его пытаются выключить из игры. Это следующий этап для него и нашей команды», – рассказал Уильямс.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА