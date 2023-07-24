Джейлен Науэлл, скорее всего, покинет «Миннесоту». Защитник интересен «Далласу»

Атакующий защитник «Миннесоты» Джейлен Науэлл, скорее всего, покинет команду в текущее межсезонье. Обозреватель «Тимбервулвз» Даррен Вулфсон поделился информацией, что на игрока претендует « ».

«Нет, он не останется в «Вулвс. Есть взаимное понимание, что «Джейлену пора двигаться дальше». Но вот новая команда, заинтересовавшаяся Науэллом: «Даллас».

Им нужно создать определенную гибкость в составе, они рассматривают некоторые варианты – так говорят. Окружение Науэлла ожидает окончательного решения по ситуации с Дэмианом Лиллардом», – заявил Вулфсон в эфире своего подкаста.

Показатели Науэлла в сезоне-2022/23: 10,8 очка, 2,6 подбора и 2 передачи за 19,2 минуты на паркете при 44,8% с игры. Он стал неограниченно свободным агентом этим летом.

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