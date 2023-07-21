Обозреватель «Голден Стэйт»: «Между Дрэймондом Грином и Джонатаном Кумингой нет никаких взаимоотношений»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не ладит с молодым игроком команды Джонатаном Кумингой, пишет обозреватель «Уорриорз» Монте Пул.
«Отсутствие взаимоотношений между Дрэймондом Грином и Джонатаном Кумингой – это проблема, и решить ее может только Дрэймонд.
Новый контракт подразумевает, что «Уорриорз» верят в то, что он сможет решить эту проблему, но в лиге многие говорят: «Даже не знаю», – пишет журналист.
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