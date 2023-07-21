Обозреватель «Голден Стэйт»: «Между Дрэймондом Грином и Джонатаном Кумингой нет никаких взаимоотношений»

Форвард « » не ладит с молодым игроком команды , пишет обозреватель «Уорриорз» Монте Пул.

«Отсутствие взаимоотношений между Дрэймондом Грином и Джонатаном Кумингой – это проблема, и решить ее может только Дрэймонд.

Новый контракт подразумевает, что «Уорриорз» верят в то, что он сможет решить эту проблему, но в лиге многие говорят: «Даже не знаю», – пишет журналист.

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

20 лучших данков в истории НБА