Обозреватель «Голден Стэйт»: «Между Дрэймондом Грином и Джонатаном Кумингой нет никаких взаимоотношений»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джонатан Куминга Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не ладит с молодым игроком команды Джонатаном Кумингой, пишет обозреватель «Уорриорз» Монте Пул.

«Отсутствие взаимоотношений между Дрэймондом Грином и Джонатаном Кумингой – это проблема, и решить ее может только Дрэймонд.

Новый контракт подразумевает, что «Уорриорз» верят в то, что он сможет решить эту проблему, но в лиге многие говорят: «Даже не знаю», – пишет журналист.

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1 комментарий

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vlasovsport
Что, пока ещё Грин не отоварил Кумингу?
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