Дрэймонд Грин: «Не так уж и много игроков НБА обладают баскетбольным IQ»

Теги Голден Стэйт НБА Патрик Беверли Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в подкасте Патрика Беверли заявил, что у многих игроков НБА нет баскетбольного IQ.

«В НБА мало игроков с выдающимся баскетбольным IQ. Скажу больше, не так уж и много игроков НБА обладают баскетбольным IQ. Думаю, меньше 60 процентов. Это очень щедро.

Понимание игры в этой лиге – один из самых важных навыков, потому что он сразу выделяет тебя среди остальных игроков. Может быть, не так сильно, как умение бросать в прыжке выделяет Стефа Карри, но наличие баскетбольного IQ в этой лиге сразу дает преимущество, потому что парни просто не понимают игру», — сказал Грин.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой

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2 комментария

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leon01
Можно согласиться, у тебя он точно есть поэтому на кое-что можно закрыть глаза)
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Vanila Panda
самое прекрасное в низком IQ, что оно всегда не у тебя
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