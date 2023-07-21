Дрэймонд Грин: «Не так уж и много игроков НБА обладают баскетбольным IQ»

Форвард « » в подкасте заявил, что у многих игроков нет баскетбольного IQ.

«В НБА мало игроков с выдающимся баскетбольным IQ. Скажу больше, не так уж и много игроков НБА обладают баскетбольным IQ. Думаю, меньше 60 процентов. Это очень щедро.

Понимание игры в этой лиге – один из самых важных навыков, потому что он сразу выделяет тебя среди остальных игроков. Может быть, не так сильно, как умение бросать в прыжке выделяет Стефа Карри, но наличие баскетбольного IQ в этой лиге сразу дает преимущество, потому что парни просто не понимают игру», — сказал Грин.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой