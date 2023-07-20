Остин Ривз: «Сказал «Детройту» не выбирать меня на драфте, чтобы подписать контракт с «Лейкерс»

Атакующий защитник « » рассказал, что мог быть выбран во втором раунде драфта-2021 и попасть в «Детройт», но предпочел остаться незадрафтованным, чтобы подписать контракт с «Лейкерс».

«Я мог быть выбран « » под 42-м номером, но как бы отказался, чтобы попасть в «Лейкерс» и оказаться в лучшем положении.

Мы расположили команды в том порядке, в котором они подходили для меня, и «Лейкерс» на тот момент, по-моему, были вторыми в списке. «Бакс», наверное, были первыми. «Детройт» звонил, да, но я хотел туда, где получу место в составе», – рассказал Ривз.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой