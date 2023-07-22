Остин Ривз назвал свою пятерку лучших атакующих защитников всех времен
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз в подкасте Стивена Джексона и Мэтта Барнса «All The Smoke» назвал свою пятерку лучших атакующих защитников в истории НБА.
«Моя пятерка? Майкл Джордан, Кобе Брайант... Это трудно. Дуэйн Уэйд. Джеймс Харден – второй номер или первый? Джеймс Харден, только из-за его мастерства.
На самом деле, мне очень нравится Брэндон Рой», – сказал Ривз.
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