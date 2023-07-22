Остин Ривз назвал свою пятерку лучших атакующих защитников всех времен

Теги Майкл Джордан Лейкерс Кобе Брайант Дуэйн Уэйд Брэндон Рой НБА Джеймс Харден Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз в подкасте Стивена Джексона и Мэтта Барнса «All The Smoke» назвал свою пятерку лучших атакующих защитников в истории НБА.

«Моя пятерка? Майкл Джордан, Кобе Брайант... Это трудно. Дуэйн Уэйд. Джеймс Харден – второй номер или первый? Джеймс Харден, только из-за его мастерства.

На самом деле, мне очень нравится Брэндон Рой», – сказал Ривз.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

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9 комментариев

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david1994
За Брендона Роя отдельный респект
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michaeli
Ответ SCHENN
Сумбурная пятёрка какая-то.
Так это же пятёрка атакующих защитников а не игроков.по позициям
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Лиллард унижатель!
Клей идеальный второй номер.
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Tim Timson
почему то думал он Ману назовет)
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Ричард Пэйпен
Роя я не угадал, думал пятым назовет Михайлюка
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borchinec-05
Брендон рой имба…очень импонировал он и портленд тех времён. Жаль колени стеклянные были у него
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Oktay Ibrahimov
Ответ david1994
За Брендона Роя отдельный респект
Тоже хотел сказать. Один из обидных "а что если" в НБА.
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