Остин Ривз назвал свою пятерку лучших атакующих защитников всех времен

Защитник « » в подкасте Стивена Джексона и Мэтта Барнса «All The Smoke» назвал свою пятерку лучших атакующих защитников в истории НБА.

«Моя пятерка? , ... Это трудно. Дуэйн Уэйд. Джеймс Харден – второй номер или первый? , только из-за его мастерства.

На самом деле, мне очень нравится Брэндон Рой», – сказал Ривз.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА