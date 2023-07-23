Гилберт Аренас: «Леброн Джеймс, проверьте Остина Ривза на наркотики, пожалуйста»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас посмеялся над пятеркой лучших атакующих защитников всех времен, которую составил (« »).

Ривз включил в пятерку Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Дуэйна Уэйда, Джеймса Хардена и .

« , проверьте Остина Ривза на наркотики, пожалуйста. Этот парень не назвал , но назвал Роя.

Единственный человек, которого мы называем Роем – это чертов пьющий на скамейке Gatorade Рой Хибберт. Не путайте с Би-Роем, он же мистер Натуральный, мистер Плавный.

Остин, еще одна такая выходка, и тебя обменяют в «Клипперс», – написал Аренас в соцсети.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА