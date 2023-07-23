Гилберт Аренас: «Леброн Джеймс, проверьте Остина Ривза на наркотики, пожалуйста»
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас посмеялся над пятеркой лучших атакующих защитников всех времен, которую составил Остин Ривз («Лейкерс»).
Ривз включил в пятерку Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Дуэйна Уэйда, Джеймса Хардена и Брэндона Роя.
«Леброн Джеймс, проверьте Остина Ривза на наркотики, пожалуйста. Этот парень не назвал Айверсона, но назвал Роя.
Единственный человек, которого мы называем Роем – это чертов пьющий на скамейке Gatorade Рой Хибберт. Не путайте с Би-Роем, он же мистер Натуральный, мистер Плавный.
Остин, еще одна такая выходка, и тебя обменяют в «Клипперс», – написал Аренас в соцсети.
Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА
Нападать на игроков за тот или иной выбор абсурд. Как бы это странно ни звучало когда игроков просят назвать пятерку лучших, игроки скорее всего называют сами того не осознавая любимых игроков. Это же вкусовщина в конце концов.
Моя пятерка игроков за всю историю
1. Нэш
2 Джордан
3. Берд
4. Новицки
5. Йокич(до недавнего времени это был Хаким)
Можно ли сказать что это лучшая пятерка нет. Но это моя пятерка всех времен. И очень глупо осуждать кого-либо за его вкус.