Гилберт Аренас: «Леброн Джеймс, проверьте Остина Ривза на наркотики, пожалуйста»

Теги Леброн Джеймс Аллен Айверсон Лейкерс Брэндон Рой НБА Гилберт Аренас Рой Хибберт Остин Ривз Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас посмеялся над пятеркой лучших атакующих защитников всех времен, которую составил Остин РивзЛейкерс»).

Ривз включил в пятерку Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Дуэйна Уэйда, Джеймса Хардена и Брэндона Роя.

«Леброн Джеймс, проверьте Остина Ривза на наркотики, пожалуйста. Этот парень не назвал Айверсона, но назвал Роя.

Единственный человек, которого мы называем Роем – это чертов пьющий на скамейке Gatorade Рой Хибберт. Не путайте с Би-Роем, он же мистер Натуральный, мистер Плавный.

Остин, еще одна такая выходка, и тебя обменяют в «Клипперс», – написал Аренас в соцсети.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

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2 комментария

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Oktay Ibrahimov
В какой-то момент мне казалось, что Аренас стал адекватным и является достойным представителем медиа. Но последнее время его высказывания изменили мое отношение к нему как к работнику СМИ.
Нападать на игроков за тот или иной выбор абсурд. Как бы это странно ни звучало когда игроков просят назвать пятерку лучших, игроки скорее всего называют сами того не осознавая любимых игроков. Это же вкусовщина в конце концов.

Моя пятерка игроков за всю историю
1. Нэш
2 Джордан
3. Берд
4. Новицки
5. Йокич(до недавнего времени это был Хаким)

Можно ли сказать что это лучшая пятерка нет. Но это моя пятерка всех времен. И очень глупо осуждать кого-либо за его вкус.
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david1994
Вообще не понял претензии агента 0, человек высказал свою субъективную точку зрения. Пресса каждый день составляет пятерки лучших чего - то там, ( особенно перкинс , иногда после его высказываний надо его проверять на наркотики) и все ок , а до ривза сразу докопались.
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