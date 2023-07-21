Остин Ривз вел переговоры с «Рокетс» и «Сперс»: «Дважды мы были близки к соглашению, но я очень хотел остаться в Лос-Анджелесе»

Теги Хьюстон Лейкерс Сан-Антонио НБА Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал гостем подкаста ALL THE SMOKE бывших игроков НБА Мэтта Барнса и Стивена Джексона.

Ривз в это межсезонье заключил соглашение с «озерниками» на 4 года и 56 млн долларов.

«Я действительно хотел остаться в Лос-Анджелесе. Дважды мы были близки к соглашению, но, как уже сказал, очень хотелось остаться в Лос-Анджелесе. Я здесь как дома», – сказал защитник.

Затем Ривз признался, с какими организациями находился в стадии переговоров.

«Хьюстон» – до сделки [с Фредом Ванлитом], и «Сан-Антонио», – поделился Ривз.

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