«Партизан»: «Причины отказа Николы Миротича подписать контракт не связаны с угрозами»
«Партизан» опубликовал заявление, в котором поставил под сомнение истинные мотивы Николы Миротича, который заявил, что станет подписывать контракт с сербским клубом из-за оскорблений и угроз болельщиков.
«Когда «Барселона» и Никола Миротич выполнили все административные задачи, мы начались официальные переговоры, в ходе которых приняли условия игрока. При этом отметим, что условия несколько раз менялись, но клуб всегда находил способ их выполнить. И несколько дней назад мы отправили на подпись Николе Миротичу подписанный трехлетний контракт.
В то же время в СМИ появились сообщения о том, что определенные лица угрожают Николе Миротичу, и что есть опасения за его безопасность, если он станет игроком «Партизана».
Президент Мияйлович, спортивный директор Савич и тренер Обрадович несколько раз заверяли игрока, что причин для беспокойства нет и что в Сербии его очень ждут.
Также клуб незамедлительно связался с высшими государственными органами, чтобы были сняты даже малейшие сомнения. Пользуясь случаем, «Партизан» благодарит президента Сербии Александра Вучича, который лично пригласил игрока и подтвердил, что его безопасность и безопасность его семьи в Сербии гарантированы и им рады.
Однако по неизвестной клубу причине Никола Миротич не решился подписать уже оговоренные условия, и «Партизан» был вынужден после определенного периода ожидания отказаться от подписания бывшего игрока «Барселоны».
«Партизан» хотел бы отметить, что около пятнадцати дней назад Никола Миротич дал слово тренеру Обрадовичу, а затем президенту Мияйловичу, директору Савичу и капитану Пантеру, что он станет игроком «Партизана».
Клуб публично призывает Николу Миротича, как человека, который борется за правду, назвать людей, которые ему угрожали.
«Партизан» твердо убежден, что причины отказа Николы Миротича подписать контракт связаны не с угрозами, а с чем-то другим, о чем общественность узнает в ближайшие дни», – говорится в заявлении белградского клуба.
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