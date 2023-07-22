«Партизан»: «Причины отказа Николы Миротича подписать контракт не связаны с угрозами»

«Партизан» опубликовал заявление, в котором поставил под сомнение истинные мотивы Николы Миротича, который заявил, что станет подписывать контракт с сербским клубом из-за оскорблений и угроз болельщиков.

«Когда «Барселона» и Никола Миротич выполнили все административные задачи, мы начались официальные переговоры, в ходе которых приняли условия игрока. При этом отметим, что условия несколько раз менялись, но клуб всегда находил способ их выполнить. И несколько дней назад мы отправили на подпись подписанный трехлетний контракт.

В то же время в СМИ появились сообщения о том, что определенные лица угрожают Николе Миротичу, и что есть опасения за его безопасность, если он станет игроком «Партизана».

Президент Мияйлович, спортивный директор Савич и тренер несколько раз заверяли игрока, что причин для беспокойства нет и что в Сербии его очень ждут.

Также клуб незамедлительно связался с высшими государственными органами, чтобы были сняты даже малейшие сомнения. Пользуясь случаем, «Партизан» благодарит президента Сербии Александра Вучича, который лично пригласил игрока и подтвердил, что его безопасность и безопасность его семьи в Сербии гарантированы и им рады.

Однако по неизвестной клубу причине Никола Миротич не решился подписать уже оговоренные условия, и «Партизан» был вынужден после определенного периода ожидания отказаться от подписания бывшего игрока «Барселоны».

«Партизан» хотел бы отметить, что около пятнадцати дней назад Никола Миротич дал слово тренеру Обрадовичу, а затем президенту Мияйловичу, директору Савичу и капитану Пантеру, что он станет игроком «Партизана».

Клуб публично призывает Николу Миротича, как человека, который борется за правду, назвать людей, которые ему угрожали.

« » твердо убежден, что причины отказа Николы Миротича подписать контракт связаны не с угрозами, а с чем-то другим, о чем общественность узнает в ближайшие дни», – говорится в заявлении белградского клуба.

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