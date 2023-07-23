«Я думал, что он был разыгрывающим». Остин Ривз объяснил, почему не включил Аллена Айверсона в пятерку лучших атакующих защитников

Теги Аллен Айверсон Лейкерс Брэндон Рой НБА фото Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз объяснил, почему не включил Аллена Айверсона в свою пятерку лучших атакующих защитников в истории НБА, но включил Брэндона Роя.

«Ты же не думаешь, что Брэндон Рой был лучше, чем Аллен Айверсон?» – спросил болельщик.

«Я думал, что Айверсон был разыгрывающим», – ответил Ривз.

Ривз включил в пятерку Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Дуэйна Уэйда, Джеймса Хардена и Брэндона Роя.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

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