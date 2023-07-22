«Полная чушь». Остин Ривз опроверг слухи о романе с Тейлор Свифт

Теги светская хроника Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона «All The Smoke» опроверг слухи о том, что он встречается со знаменитой певицей Тейлор Свифт.

«Я никогда с ней не встречался и никогда не разговаривал. Это все полная чушь, я с ней не знаком. Мы никогда даже не разговаривали», – сказал 25-летний баскетболист.

Слухи о романе Ривза и Свифт появились несколько недель назад, когда их якобы видели вместе в баре в Арканзасе.

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4 комментария

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Forza
Прикиньте, деревенский паренёк за год стал игроком НБА, звездой Лейкерс, получил многомиллионный контракт, и стал бы парнем Тейлор Свифт.

Звучит так, как будто бы мы боты в проходной голливудской романтической комедии
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+12
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serginn
Реакция слишком резкая, как будто его заподозрили в романе с Родманом. Мог и подыграть журналюгам, типа "нет, но звучит неплохо" например.
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Валентин Поляков
Ответ Forza
Прикиньте, деревенский паренёк за год стал игроком НБА, звездой Лейкерс, получил многомиллионный контракт, и стал бы парнем Тейлор Свифт. Звучит так, как будто бы мы боты в проходной голливудской романтической комедии
NPC из Скайрима))
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impaled
Ответ Forza
Прикиньте, деревенский паренёк за год стал игроком НБА, звездой Лейкерс, получил многомиллионный контракт, и стал бы парнем Тейлор Свифт. Звучит так, как будто бы мы боты в проходной голливудской романтической комедии
Кстати, есть комедия с таким же сюжетом. Называется "Слишком крута для тебя"
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