«Полная чушь». Остин Ривз опроверг слухи о романе с Тейлор Свифт
Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона «All The Smoke» опроверг слухи о том, что он встречается со знаменитой певицей Тейлор Свифт.
«Я никогда с ней не встречался и никогда не разговаривал. Это все полная чушь, я с ней не знаком. Мы никогда даже не разговаривали», – сказал 25-летний баскетболист.
Слухи о романе Ривза и Свифт появились несколько недель назад, когда их якобы видели вместе в баре в Арканзасе.
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