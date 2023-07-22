«Полная чушь». Остин Ривз опроверг слухи о романе с Тейлор Свифт

Атакующий защитник « » в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона «All The Smoke» опроверг слухи о том, что он встречается со знаменитой певицей Тейлор Свифт.

«Я никогда с ней не встречался и никогда не разговаривал. Это все полная чушь, я с ней не знаком. Мы никогда даже не разговаривали», – сказал 25-летний баскетболист.

Слухи о романе Ривза и Свифт появились несколько недель назад, когда их якобы видели вместе в баре в Арканзасе.

Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело