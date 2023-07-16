Никола Миротич подпишет контракт с «Партизаном»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Барселона Адриатическая лига Никола Миротич Баскетбол

Форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) согласовал условия контракта с сербским «Партизаном», сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Бывший игрок «Барселоны» принял предложение «Партизана» и уже сообщил о своем решении.

Ранее сегодня сообщалось, что Миротич договорился с «Барселоной» о расторжении контракта и прилетел в Белград для подписания контракта.

Миротич провел за «Барсу» четыре сезона. В прошедшем сезоне Евролиги он набирал 15,4 очка и 4,3 подбора в среднем за матч.

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2 комментария

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Степан Паракин
Зачем из НБА уезжал...
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