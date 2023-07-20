Монте Макнэр: «Люди будут удивлены, просто потому что они не знают Везенкова и то, на что он способен»

Теги Предраг Стоякович Сакраменто НБА Никола Миротич Неманя Бьелица Боян Богданович Богдан Богданович Александар Везенков Монте Макнэр Баскетбол

Генеральный менеджер «Сакраменто» Монте Макнэр уверен, что MVP Евролиги-2023 Саша Везенков сможет удивить американских зрителей НБА.

«Многие люди слышат слово «международный» и не знают, о ком идет речь, а потом парни приходят в Лигу, и вдруг оказывается, что это Миротич, или Богдановичи, или Бьелица. Или можно вернуться к Стояковичу и Тюркоглу.

И как только они оказываются здесь, болельщики сразу любят их баскетбол. Но я думаю, что люди будут удивлены, просто потому что они не очень хорошо знают Везенкова и то, на что он способен», – поделился Макнэр.

По информации СМИ, Везенков заключил 3-летнее соглашение с клубом на 20 млн долларов, сезон-2025/26 – опция команды.

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